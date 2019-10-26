العين يخسر أمام الجزيرة في «دولية الطائرة»

المصدر: العين - طلحة عبد الله

دشن فريقا العين صاحب الأرض والجزيرة مباريات بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة، بلقاء ماراثوني قوى حسمه الجزيرة لصالحه بعد أن قلب تأخره بشوط إلى فوز 3-2 بالأشواط 20/‏25 - 25/‏21- 27/‏29- 25/‏21 –15/‏8، وفي المباراة الثانية في اليوم ذاته تغلب انيرجيا البيلاروسي على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.

وانطلقت أول من أمس بالصالة البنفسجية في استاد خليفة بن زايد بنادي العين فعاليات البطولة، التي ينظمها ويستضيفها مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 8 فرق، وهي العين والجزيرة والظفرة وبني ياس والوحدة، إلى جانب فريق نادي السيب العماني للكرة الطائرة، وفريقا كلوتشتبورغ البولندي، وأنيرجيا البيلاروسي.

وتتواصل المنافسة الليلة، حيث يلتقي الجزيرة والوحدة، فيما يواجه العين انيرجيا البيلاروسي.