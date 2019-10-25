«السرعة» تدشن مهرجان عجمان البحري اليوم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تنطلق عند الرابعة والنصف من عصر اليوم، منافسات سباق عجمان للسرعة (دراج ريس -الدراجات المائية) ضمن مهرجان عجمان البحري 2019 والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة الزوراء المائية (مارينا 1)، وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي مشرف عام السباق إن البرنامج الزمني الخاص بسباق اليوم سيبدأ في الثامنة صباحاً مع بدء عملية الفحص الفني على الدراجات المشاركة فيما سيعقد في الحادية عشرة صباحاً الاجتماع التنويري الخاص بالحدث.

وأوضح مشرف السباق أن المنافسات في سباق عجمان للسرعة يشمل فئتين الأولى سوبر ستوك والثانية الفئة الأقوى (المفتوحة) حيث سيخوض المشاركون غمار التنافس عبر المراحل المختلفة بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المواجهة النهائية وذلك على مسار تصل مسافته إلى 200 م، وأضاف القمزي: اللجنة المنظمة اعتمدت لائحة السباق والمنافسة وطريقة الانطلاقة وإجراءات البداية التي تعتمد على نظام دقيق في مسافة تصل إلى 50 متراً قبل الدخول في المسار المعتمد، وأن على كل دراجة مشاركة الالتزام بتعليمات مشرف السباق.