«النيابة العامة» بطل سلة دورة الشيخة هند

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تنظمها حالياً لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتختتم منافساتها غداً، وشهدت الدورة مواصلة فريق النيابة العامة في دبي على سيطرته التامة على منصة تتويج بطولات كرة السلة، بفوزه باللقب السابع على التوالي، فيما حلق فريق طيران الإمارات بالمركز الثالث وبرونزية بطولة الكرة الطائرة.

إنجاز حصري

ولم تخرج بطولة كرة السلة في النسخة السابعة من الدورة، عن التوقعات، ولم تشهد أية مفاجآت، حيث نجح فريق النيابة العامة بدبي لكرة السلة، في مواصلة سيطرته الكاملة على منصة تتويج اللعبة، واحتفظ باللقب للمرة السابعة على التوالي، ليحقق رقماً قياسياً صعباً في كرة السلة بالدورة، وذلك بعد فوزه الكبير والمستحق على فريق بلدية دبي أول من أمس بنتيجة 43 ـ 26 مكرراً انجاز النسخة الماضية، والتي فاز فيها بسهولة على لقب كرة السلة، والتي باتت حكراً خاصاً لهم بما يملك من فريق متميز مهارياً وفنياً وجماعياً.

تميز طائرة الإمارات

وحقق الوافد الجديد على منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، فريق طيران الإمارات، إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الكرة الطائرة، بعد أن نجح في الفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات، بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط 25/‏‏ 08 -25 /‏‏ 19 -25 /‏‏ 18، فيما يتحدد هوية البطل يوم غدٍ السبت، في مواجهة نارية تجمع بين فريقي هيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة بدبي، والأخير أصبح طرفاً في جميع منصات تتويج الألعاب الجماعية، والتي ظل يحقق فيها إنجازات متتالية في جميع الدورات الماضية.

رقم قياسي

وأعربت هدى النوبي المنسق العام لفرق النيابة العامة بدبي عن سعادتها بمواصلة فريق النيابة العامة، لتميزه في بطولات كرة السلة، منذ نسختها الأولى، وهو أمر يؤكد بأن منصة تتويج كرة السلة باتت حكراً خاصاً لفرق النيابة العامة، لافتة إلى أنها وعدت بتحقيق انجاز قياسي، وهو ما تحقق بالتتويج بلقب النسخة السابعة عن جدارة، وكشفت النوبي عن سر تميز النيابة العامة في جميع بطولات الألعاب الجماعية في دورة الشيخة هند، بقولها: النيابة العامة بدبي بفضل توجيهات النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، ومتابعة رئيس اللجنة النسائية الرياضية، وداد بوهناد، ونائبة المجلس سعاد آل عمر، باتت ممارسة الرياضة في النيابة العامة بدبي أسلوب حياة، ولا تنتظر الموظفات انطلاقة منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، لأجل ممارسة الرياضة، بل تمارس الرياضة بشكل يومي وعبر برنامج تدريبي ثابت، من أجل أن تصبح مؤهلة دائماً، لخوض أي فعاليات رياضية تنافسية.