«دبي للشطرنج» يطلق بطولة المـدارس فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة ونائبه أحمد خليفة آل ثاني توقيع عقود التدريب لطلبة عدد من مدارس دبي لتطوير وتدريب قدراتهم، حيث يشتمل مشروع التدريب على مشاركة 300 طالب وطالبة من المرحلتين الابتدائية الدنيا والعليا استعداداً لبطولة مدارس دبي المقررة من 19 - 22 فبراير المقبل، ويأتي ذلك في إطار جهود نادي دبي للشطرنج والثقافة في نشر رياضة الشطرنج في مدارس دبي واستثمار النجاحات التي حققها طلبة مدارس دبي في بطولة الدولة للمدارس في الشطرنج على مدار الأعوام السابقة ومن أجل المحافظة على نتائج أبناء وبنات مدارس دبي في هذه البطولة، ويشارك في برنامج تطوير اللاعبين عدد من مدربي ومدربات نادي دبي للشطرنج من خلال إنشاء مراكز شطرنجية بهذه المدارس وتنظيم عدد من المسابقات الداخلية في المدارس، حيث قام إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج بتوقيع العقود مع زينب محمد حسن مديرة مدرسة الحديبة للتعليم الأساسي، بينما قام نائب رئيس النادي أحمد خليفة آل ثاني بتوقيع العقود مع فاطمة غانم الطويل مديرة مدرسة محمد بن راشد للتعليم الأساسي.