هيل «مواليد الدولة» أصغر لاعب غولف يتوج بلقب دولي

المصدر: العين - البيان الرياضي

شهدت بطولة العين المفتوحة للغولف، بدعم من أرينا، والتي أقيمت ضمن جولة غولف دول مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة، إنجازاً قياسياً عالمياً غير مسبوق، بعدما أصبح اللاعب البريطاني جوشوا هيل من مواليد الدولة ومقيم فيها، أصغر لاعب على الإطلاق يتوج بلقب بطولة دولية معتمدة، وهو لم يتجاوز الـ16 عاماً، وقدم النجم الواعد عرضاً مذهلاً على مدار منافسات البطولة التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأنهى المنافسات بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، ليتفوق على منافسيه من اللاعبين الرجال والشباب الذين شاركوا من مختلف دول العالم، وأكد بإنجازه العالمي أن دولة الإمارات أرض خصبة لتقديم المواهب الصاعدة التي تصل للعالمية في رياضة الغولف. وتسلم الفائز جائزته من توم بوشنان مدير نادي العين للغولف.