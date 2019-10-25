الشنقيطي: النتائج المشرفة ثمرة دعم «أم الإمارات»

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أكد طلال الشنقيطي، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المشاركة المشرفة لبناتنا بمنافسات النسخة السادسة من الدورة الخليجية لرياضة المرأة بدولة الكويت الشقيقة، تعد ثمرة الدعم اللامحدود التي تحظى بها الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأضاف الشنقيطي أن حصد 15 ميدالية ملونة حتى الآن في 3 رياضات فقط هي المبارزة والبولينج والرماية، مع وجود العديد من المؤشرات المبشرة بتحقيق المزيد في الرياضات الأخرى، إنما هو ترجمة واضحة لجهود بناتنا الكبيرة في تمثيل الوطن على أفضل نحو ممكن ورغبتهن في رؤية علم الدولة عالياً خفاقاً على منصات التتويج وقال «تابعنا بكل الفخر بناتنا وهن يبذلن أقصى جهد لديهن من أجل بلوغ هذه المكانة المميزة حتى الآن في عرس رياضي فريد من نوعه يجمع نخبة من بنات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الأمر الذي يعكس مدى حبهن لوطنهن الإمارات، الذي يستحق أن يوضع دائماً في المقدمة وضمن المراكز الأولى، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لم تبخل على أبنائها وبناتها في كل المشاركات والاستحقاقات بالمحافل على الأصعدة كافة».

تحيات

كما نقل الشنقيطي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحميد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية إلى الوفد بالكامل، مؤكداً ضرورة مواصلة حصد الميداليات وزيادة الغلة من خلال المثابرة وتقديم الأداء المنشود والتركيز في المنافسات المتبقية حتى نهاية الحدث.

كما أشاد طلال الشنقيطي بالجهود التي يبذلها وفدنا بالدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة برئاسة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومنى الشامسي، مديرة الوفد وكل فرق العمل الموجودة بالعرس الخليجي، وقال: لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وفدنا الرياضي، الذي يعمل بصورة مستمرة لتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة لبناتنا خلال الدورة، وتنسيق المهام المختلفة فيما بينهم لظهور وفد الإمارات بالصورة التي اعتاد عليها الجميع، وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير إلى بعثتنا الدبلوماسية في دولة الكويت الشقيقة على تسهيل مهمة وفدنا المشارك بالكامل ومتابعة كل الأمور اللوجستية والإدارية والحرص على الوجود في أغلب المنافسات لمؤازرة بناتنا وتشجيعهن على الفوز وتسجيل الإنجازات باسم الوطن.