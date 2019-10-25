«طائرة الأبيض» تعبر أجواء عُمان في «خليجية المرأة»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي، عماد إبراهيم، ياسمين العطار

تمكن منتخبنا الوطني لكرة الطائرة من عبور نظيره العماني بثلاثة أشواط نظيفة، أمس، بواقع (25-17) و(25-22) و(25-15)، وذلك لحساب الجولة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، ضمن الدورة السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حالياً في الكويت، ويلتقي الأبيض نظيره الكويتي غداً في الجولة الثالثة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام البحرين 1-3.

من جهة أخرى احتفت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة، بعودة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت إلى بلاده من رحلة العلاج بصحة جيدة، ورفع منتخب اليد أثناء دخوله أرضية الملعب قبل مواجهة شقيقه الكويتي أول من أمس لافتة كتب عليها: «من شعب الإمارات إلى أمير الكويت نحن نحبّـك.» ومثله فعل منتخب السلة قبل مواجهة شقيقه الكويتي أيضاً مساء أول من أمس، وسيرفع منتخب الطائرة اللافتة نفسها قبل مباراته لحساب الجولة الثالثة غداً، وذلك تعبيراً عن مشاعر الحبّ من شعب الإمارات إلى أمير الإنسانية والعلاقة الأخوية والوطيدة المتجذّرة في التاريخ والجغرافيا بين الشعبين الشقيقين والتي تعدّ مثالاً يحتذى به في مجال العلاقات بين الدول.

فعاليات

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي: شعب الإمارات يحمل كل الودّ والاحترام لدولة الكويت حكومة وشعباً، ونتمنى لأمير الإنسانية دوام الصحة والعافية.

وأضافت: المبادرة التي قامت بها منتخباتنا الوطنية تدل على عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والكويتي وفي إطار المبادرات العفوية التي تتم بين البلدين من خلال الاحتفالات التي تقام سواء في دولة الكويت أو في دولة الإمارات في المناسبات الوطنية التي تهمّ كلتاهما، فنجد أن الشعب الإماراتي يحتفل ويقيم الفعاليات الشعبية في المناسبات الوطنية الكويتية، وبالمقابل نجد الشعب الكويتي يحتفل بالمناسبات الوطنية الإماراتية.

سعادة

كما أعرب عصام عبد المعطي مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة، عن سعادته بتحقيق الفوز وتشديد الملاحقة في رحلة الدفاع عن لقبه، متمنياً أن يواصل الأبيض تألقه في المباراة المقبلة.

من جهتها، أكدت نادية علي كابتن الفريق أن منتخبنا الوطني استطاع تصحيح أخطاء المباراة الأولى وتحقيق فوز مستحق على عمان أمس، مشيرة إلى أنه رغم الإصابات وكثرة الغيابات إلا أن المنتخب استطاع الظهور بمستوى أفضل وتعويض الخسارة من البحرين، وقالت: جئنا من أجل الدفاع على اللقب وحظوظنا ما زالت قائمة رغم الخسارة في الجولة الأولى، وبما أن مستويات كل الفرق متقاربة بإمكاننا التدارك وتحسين مركزنا في جدول الترتيب. وأضافت: البطولة من دور واحد، ونحن نتعامل معها بشعار اخدم نفسك بنفسك وسنقاتل في بقية الجولات حتى نحقق النتائج المطلوبة.