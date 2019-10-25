«دولية» اللعب النظيف تكرّم هزاع بن زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كرمت المنظمة الدولية للعب النظيف والسلوك القويم العالمية (CIFP)، مقرها في فرنسا، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقديراً لدعمه للرياضة ومساهمته في نشر روح التسامح بتقديم هدية تذكارية تسلمها نيابة عن سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي الحفل السنوي التقليدي الذي أقامته اللجنة العليا المنظمة لبطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى لعام 2019 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو بفندق شانغريلا في أبوظبي مساء أول من أمس، على شرف الوفود المشاركة بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين نائب رئيس اتحاد الكرة، وفايزر ماريوس رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والدكتور كاموتي رئيس منظمة (CIFP)، وعدد من الشخصيات الرياضية، وشمل التكريم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو الرئيس الفخري للاتحاد العربي، تقديراً لجهوده في تطوير اللعبة عالمياً.

افتتاح البطولة

وجاء الحفل بالوفود قبل ساعات من انطلاق بطولة غراند سلام أبوظبي للجودو التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في نسختها 11 صباح أمس بصالة مبادلة أرينا بمشاركة 553 لاعباً ولاعبة يمثلون 95 دولة من مختلف القارات، وشهد المباريات محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات للعبة، ورئيس الاتحاد الدولي.

تتويج

وشهدت الفترة المسائية مباريات التصفيات النهائية في الوزن الخفيف التي أسفرت عن تتويج الأوكرانية داريا بأول ذهبية في البطولة على حساب السلوفانية ماريوسا التي أحرزت المركز الثاني في وزن تحت 48 كغم، أما المركزان الثالث والرابع فذهبا إلى البرتغالية كاترينا واللاعبة مينز الألمانية.

وفي الجولة الختامية لوزن تحت 52 كغم، نجحت بطلة كوسوفو كلمندي في إحراز الذهبية عقب تغلبها على اللاعبة الإيطالية وديتا، وجاء في المركزين الثالث والرابع، البريطانية جيليس والكورية دا سول على التوالي. وفي منافسات الرجال تحت وزن 60 كغم، فاز بالميدالية الذهبية الكازاخستاني جوسمان على حساب الفرنسي واليدي، وجاء ثالثاً الروسي باجو.

أضواء

وعقب نهاية الجولات قام محمد بن ثعلوب الدرعي، والمجري ماريوس فايزر، وعبدالله ناصر الجنيبي، وموفق أحمد القداح رئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج»، والفنان اللبناني وليد توفيق، بتتويج الفائزين وسط احتفالات الجماهير.

مباريات منتخبنا

ويبدأ منتخبنا الوطني الذي يشارك بأربعة لاعبين في البطولة، مباريات اليوم في مرحلة الدور التمهيدي بأداء مباراتين، حيث يلعب خليفة الحوسني المصنف 356 عالمياً مباراته الأولى في وزن تحت 73 كغم، أمام وسكار، ويواجه لاعبنا فيكتور المصنف 16 عالمياً تحدي وانغ الوانسو لاعب منتخب بيرو في وزن تحت 73 أيضاً.

وتتواصل مشاركة منتخبنا غداً السبت، في تصفيات الدور الثاني لوزن تحت 100 كغم يواجه لاعبنا إيفان الفائز من مباراة الفرنسي ماريت والكوري الجنوبي شو جي، فيما يخوض لاعب منتخبنا الشاب حسن الدرمكي صاحب الـ 19 عاماً، مباراته ضد ودخو ستنجول بطل منغوليا في وزن فوق 100 كغم.