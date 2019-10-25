دورة الشهيد سيف الطنيجي تنطلق اليوم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تنطلق، اليوم، دورة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي لكرة القدم في منطقة المنامة التي تنظمها الجالية السودانية في الذيد والمنطقة الوسطي وفاءً وعرفاناً للشهيد سيف الطنيجي، وتم توزيع فرق الجالية السودانية المشاركة في الدورة على 3 مجموعات بواقع 4 في كل مجموعة، وجاء في المجموعة الأولى الجودة رأس الخيمة والشارقة ودبا الفجيرة وحتا فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الذيد ورأس الخيمة ودبي والمنامة، وضمت المجموعة الثالثة فرق الفجيرة وخورفكان ونجوم شباب عجمان وعجمان، وتجمع مباراة الافتتاح غداً فريقي الجودة رأس الخيمة والشارقة بملعب نادي الحنية بمنطقة المنامة، وتحدد للختام والمباراة النهائية يوم 29 نوفمبر المقبل.

وتضم الفرق المشاركة عدداً من اللاعبين السودانيين من المقيمين بالدولة.