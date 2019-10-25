تحدي دبي للياقة يواصل جذب المشاركين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتواصل الزخم المحيط بتحدي دبي للياقة 2019 الذي يستقطب مشاركين على مستوى المدينة بأكملها الذين يلتزمون باتّباع نمط حياة أكثر نشاطاً وصحية. وتتضمن المبادرة المستمرة بنسختها الثالثة حتى 16 نوفمبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحصص التدريبية والفعاليات التي يمكن لسكان الإمارة كلهم المشاركة فيها خلال فترة شهر كامل.

فيستمتع الحاضرين بنهار عائلي مميز في إحدى قريتي اللياقة اللتين تقدمان أنشطة وتحديات يمكن المشاركة فيها مجاناً. وتفتح قرية فستيفال سيتي مول للياقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيتبيت» والفطيم أبوابها من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 10 مساءً من الأحد حتى الأربعاء ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت، وتضمّ سبع مناطق زاخرة بالأنشطة.

كما يمكن للزوار التوجّه إلى منطقة اللياقة ومنطقة الذكاء الاصطناعي من «فيتبيت» للمساهمة في تحقيق هدف «فيتبيت» بتسجيل مليار خطوة خلال 30 يوماً. وستقام على ممشى القرية في الهواء الطلق أنشطة عدة من بينها عرض «تخيل» IMAGINE بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، أو التوجّه إلى مركز غرفة دبي لركوب الدراجات حيث يمكن للزوار استئجار دراجة هوائية لبلوغ غرفة دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ مرسى التي تقدم مجموعة أنشطة تستمر من الساعة 3 إلى 7 مساءً.

وتفتح قرية كايت بيتش للياقة برعاية اينوك بالتعاون مع اتصالات ومراس أبوابها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 7 صباحاً إلى 9 مساءً ومن الخميس إلى السبت من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً. تتضمن القرية 10 مناطق مختلفة تراعي كل الاهتمامات ومستويات اللياقة. ومع توفر 11 موقعاً ومركز لياقة في مختلف مناطق دبي، يستطيع سكان الإمارة جميعاً إتمام أنشطة رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً في المناطق المجانية القريبة من منازلهم أو مكاتبهم. وتقدم مواقع ومراكز اللياقة حصصاً تدريبية مجانية تشمل الزومبا والركض والدفاع عن النفس ومعسكرات التدريب وغيرها.

وسيجمع تحدي دبي للياقة سكان المدينة من خلال فعاليات لياقة متنوعة مثل نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي وتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية وتحدي مرسيدس بنز وفعالية دبي بينك رايد. كما يتوفر مركز المحتوى الافتراضي الجديد بعنوان «دليلك للتحدي» على موقع تحدي دبي ويتضمن تمارين وبرامج رياضية على مدى 30 يوماً ومدوّنات فيديو متعلقة بالصحة واللياقة البدنية، ووصفات غذائية صحية والكثير غيرها. كما يجد المستخدمون فيه نصائح عن اللياقة يقدمها مدرّبون شركاء وخبراء.

وتشكّل خريطة دبي مدينة اللياقة «City as a gym» الإضافة الأحدث إلى تحدي دبي للياقة. فهي توضح 30 موقعاً تقام عليها فعاليات وأنشطة التحدي مجاناً. وعند الوصول إلى الموقع، يقوم المشارك بمسح كود QR باستخدام الهاتف، ليظهر له التمرين الذي سيمارسه لمدة 30 دقيقة مع الموجودين. والخريطة متاحة عبر الموقع. ودعا القائمون للمشاركة في التحدي وتسجيل الأسماء على تطبيق دبي للياقة على الموقع.