كأس هلوين يدشن «بولو الحبتور»

يدشن نادي ومنتجع الحبتور موسم البولو 2019/‏2020، ببطولة كأس هلوين للبولو والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، ويشهد الموسم الذي يمتد لمنتصف شهر مايو 2020، العديد من البطولات المتنوعة من حيث عدد الفرق والتصنيف للاعبين والبطولات، والتي تصل إلى 18 هانديكاب وهي الأعلى تصنيفاً في البطولات المحلية وعلى المستويين الخليجي والعربي، وتشهد كأس هلوين، مشاركة خمسة فرق وهي الحبتور ومهرة والذئاب والأخضر و am، ويقودها العديد من أبناء الإمارات من الجيل الأول والشباب، ومن الجنسين إلى جانب العديد من اللاعبين المحترفين، وتشهد الجولة الأولى، مباراتين، الأولى يلتقي فيها فريق الحبتور مع فريق am، وتعقبها لقاء، فريق الذئاب مع الفريق الأخضر بقيادة نور عبد القادر.

Ⅶ دبي - فائز بجبوج