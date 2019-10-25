«سنوكر الإمارات» يتوج بطلاً للعرب

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حققت الإمارات إنجازاً جديداً في البلياردو والسنوكر على الصعيد العربي، بنيلها كأس التفوق العام في البطولة العربية المجمعة، التي اختتمت، أمس، في مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث نجح منتخب السنوكر في رفع حصة الإمارات إلى 5 ذهبيات في البطولة ليصل العدد الكلي 10 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات في السنوكر وذهبية في البلياردو وميدالية فضية في السنوكر وبرونزيتان في البلياردو ومثلهما في السنوكر، وأسهم فوز الثنائي خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي بالذهب في تصدر الإمارات لمنافسات السنوكر، والحصول على كأس التفوق العام.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر: الإنجاز العربي يبرهن على زعامة أبطال السنوكر للعبة إقليمياً وتميزهم في جميع مشاركاتهم الخارجية، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الذي تشهده اللعبة على الصعيد العربي وحسن التنظيم والاستضافة في مصر، وأثنى على ما قدمه لاعبو الإمارات في البطولة وتتويج انتصاراتهم بكأس التفوق العام.

كما وصف سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، الفوز الباهر للإمارات بأنه نتاج طبيعي لاهتمام قيادتنا الرشيدة وغرس روح التميز وثقافة المركز الأول.