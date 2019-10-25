«طائرة» النصر تغادر إلى صربيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت أمس بعثة فريق الكرة الطائرة بنادي النصر إلى صربيا للدخول في معسكر إعداد يستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل استعداداً لخوض غمار مسابقتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومن جانبه عول منصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر مشرف عام اللعبة آمالاً كبيرة على معسكر صربيا الذي يخوضه الفريق الأول للطائرة في النادي بهدف استكمال تحضيراته والوصول إلى المستوى المطلوب الذي يؤهل فريق الكرة الطائرة في النادي للمنافسة على كل الألقاب.

وذكر أن الفوز المميز والكبير الذي حققه الفريق الأول مؤخراً بتتويجه بكأس نائب رئيس الدولة بعد الفوز على العين سوف يشجع الفريق لتحقيق مزيد من الانتصارات والبطولات.