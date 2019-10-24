"طائرة الأبيض" تعبر محطة عمان في "خليجية المرأة"

المصدر: الكويت-عدنان الغربي وعماد إبراهيم وياسمين العطار

تمكن منتخبا الوطني لكرة الطائرة من عبور نظيره العماني بثلاثة أشوط نظيفة، بواقع (25-17)و(25-22) و(25-15)، وذلك لحساب الجولة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، ضمن الدورة السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حالياً في الكويت، ويلتقي الأبيض نظيره الكويتي غداّ في الجولة الثالثة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام البحرين 3-1.

من جهة أخرى احتفت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة ، بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت إلى بلاده من رحلة العلاج بصحة جيدة، ورفع منتخب اليد أثناء دخوله أرضية الملعب قبل مواجهة شقيقه الكويتي لافتة كتب عليها: "من شعب الامارات الى أمير الكويت نحن نحبّـك." ومثله فعل منتخب السلة قبل مواجهة شقيقه الكويتي أيضا مساء أول من أمس، و سيرفع منتخب الطائرة اللافتة نفسها قبل مباراته لحساب الجولة الثالثة غدا، وذلك تعبيرا عن مشاعر الحبّ من شعب الإمارات إلى أمير الانسانيّة والعلاقة الأخوية والوطيدة المتجذّرة في التاريخ والجغرافيا بين الشعبين الشقيقين والتي تعدّ مثالاً يحتذى به في مجال العلاقات بين الدول.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي : شعب الإمارات يحمل كل الودّ والاحترام لدولة الكويت حكومة وشعباً، ونتمنى لأمير الانسانية دوام الصحة والعافية.

وأضافت: المبادرة التي قامت بها منتخباتنا الوطنية تدلّ على عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والكويتي وفي إطار المبادرات العفوية التي تتم بين البلدين من خلال الاحتفالات التي تقام سواء في دولة الكويت أو في دولة الإمارات في المناسبات الوطنية التي تهمّ كليهما، فنجد أن الشعب الإماراتي يحتفل ويقيم الفعاليات الشعبية في المناسبات الوطنية الكويتية، وبالمقابل نجد الشعب الكويتي يحتفل بالمناسبات الوطنية الإماراتية.

وبالعودة إلى تفاصيل مباراة منتخبنا ضد نظيره العماني، فقد جاءت أحداثها لصالح الأبيض منذ الشوط الأول، عندما تقدم 7-5 ، ثم 13-9، وبأداء قوي وهمّة عالية تمكنت نواعم الأبيض من تسجيل 19 نقطة مقابل 13 للمنتخب العماني، وفي ظل محاولة سيدات عمان التماسك واصل منتخبنا تقدمه إلى النقطة 22-15، قبل أن يحسم النتيجة لصالحه 25-17.

وتقدم المنتخب العماني خلال مجريات الشوط الثاني بنتيجة 3-1، ليحاول منتخبنا تقليص الفارق بتسجيل 6 نقاط مقابل 7 نقاط لصالح المنتخب العماني، وواصل الفريق العماني تقدمه بنتيجة 11-8، لتتابع نواعم عمان سعيها نحو الفوز بنتيجة الشوط بتسجيل 15 نقطة مقابل 12 لمنتخبنا الوطني، ومن ثم تمكن منتخبنا من معادلة الفارق بنتيجة 20-20، وبصيحات لاعبات الأبيض الحماسية التي اربكت سيدات عمان تمكن الأبيض من انهاء الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22.

وشهد الشوط الثالث تقدم المنتخب العماني بنتيجة 5-4، من ثم عادت مرة أخرى سيدات الإمارات سيطرتها على مجريات اللعب بتسجيل 8 نقاط مقابل 7 نقاط للفريق العماني، ليواصل منتخبنا تقدمه بنتيجة 12-8، وبفضل الانسجام الكبير بين لاعباتنا تمكن منتخبنا بطل الثلاث نسخ الماضية من البطولة من التألق بتسجيل نتيجة 17-9، ليواصل تقدمه بنتيجة 22-13، وتمكن الأبيض من حسم نتيجة الشوط الثالث بنتيجة 25-15.