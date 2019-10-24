سنوكر الإمارات بطلاً للعرب بجدارة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حققت الإمارات إنجازاً جديداً في البلياردو والسنوكر على الصعيد العربي بنيلها كأس التفوق العام في البطولة العربية المجمعة التي اختتمت الخميس في مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث نجح منتخب السنوكر في رفع حصة الإمارات إلى 5 ذهبيات في البطولة ليصل العدد الكلي 10 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات في السنوكر وذهبية في البلياردو وميدالية فضية في السنوكر وبرونزيتان في البلياردو ومثلهما في السنوكر.

وأسهم فوز الثنائي خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي بآخر الميداليات الذهبية في تصدر الإمارات لمنافسات السنوكر والحصول على كأس التفوق العام بعد فك الارتباط مع منتخب مصر صاحب الضيافة.

وأهدى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، الإنجاز العربي الكبير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، وقال ان الإنجاز العربي يبرهن على زعامة أبطال السنوكر للعبة إقليمياً وتميزهم في جميع مشاركاتهم الخارجية، وأشاد في نفس الوقت بالتطور الذي تشهده اللعبة على الصعيد العربي وحسن التنظيم والاستضافة في مصر، وأثنى على ما قدمه لاعبو الامارات في البطولة وتتويج انتصاراتهم بكأس التفوق العام.

ووصف سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، الفوز الباهر للإمارات بأنه نتاج طبيعي لاهتمام قيادتنا الرشيدة وغرس روح التميز وثقافة المركز الأول، وقال سنوكر الامارات ظل على العهد به في جميع المشاركات الخارجية، وواصلوا مع إخوانهم في البلياردو تصدرهم البطولة العربية المجمعة بكل جدارة ونجحوا في التفوق على أمهر اللاعبين في الوطن العربي.



10 ميداليات نصفها ذهب



وبلغ مجموعة الميداليات التي حصلت عليها الإمارات 10 ميداليات نصفها ذهبية وم4 برونزيات وفضية واحدة، وهي كالآتي: ذهبية فردي الماسترز للسنوكر أحرزها محمد شهاب، ذهبية 6 كرات للسنوكر أحرزها محمد شهاب أيضاً، ذهبية فرق الماسترز أحرزها الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر، ذهبية فرق الرجال للماسترز أحرزها الثنائي خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، ذهبية الفرق 8 كرات للبلياردو أحرزها كل من صلاح الريماوي وصلاح العوضي وعماد مبارك وعبد الله جمعة.

أما الميدالية الفضية جاءت في منافسات فرق الماسترز للسنوكر عبر الثنائي سيف الكتبي وعيسى السيد فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربعة في فردي الماسترز للسنوكر عبر عيسى السيد وفرق الرجال للسنوكر عبر الثنائي خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي و8 كرات فردي للبلياردو عبر صلاح الريماوي و9 كرات زوجي للبلياردو عبر صلاح الريماوي وصلاح العوضي.