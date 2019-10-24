60 دولة تشارك في مونديال الجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن التجهيزات والترتيبات تسير على قدم وساق في اللجنة العليا لبطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل، وقال إن أعداد الدول المقررة مشاركتها في البطولة فاقت التوقعات، حيث تجاوزت الـ60 دولة لأول مرة، كما أن أعداد اللاعبين أيضاً بلغت ما يقارب 1500 لاعب ولاعبة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن الإمارات ستكون على أتم الاستعداد لاستقبال الوفود وتنظيم حدث استثنائي كعادتها قبل الموعد بوقت كافٍ، لا سيما وأن تلك البطولة تقام بشكل مجمع يضم الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة والمنافسات الاستعراضية في وقت واحد ومكان واحد لأول مرة في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي.

لا شيء للصدفة

وقال الظاهري: الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي لا نترك شيئاً للمصادفة، ولا نبدأ أبداً متأخرين في التعامل مع أي بطولة، وبناءً عليه فقد تم تشكيل اللجنة العليا للبطولة في شهر أبريل الماضي بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف: نظراً لأن البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، فقد تم ضم عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للجنة، وعلى رأسهم خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، من أجل الاستفادة من خبراتهم، وإطلاعهم على كل المستجدات أولاً بأول.

كما تم اعتماد عدة فنادق رسمية للبطولة، وهي سنترو وألوفت وهيلتون كابيتال ونوفوتيل ورويال روز، وحتى الآن تم حجز 4 فنادق بشكل كامل، وستشهد الأيام القليلة المقبلة حجز الفندق الخامس، وربما نحتاج فنادق أخرى، لأن الأعداد متزايدة، والوفود المصاحبة كبيرة.

وأشار إلى متابعة آخر المستجدات في التنظيم والاستضافة بكل الجوانب خلال الاجتماعات الأسبوعية، ويتم التأكد من سير الأمور في مجالها الصحيح.

وقال: تم بالفعل تأمين مواصلات للبعثات من المطارات للفنادق، والعكس، ومن الفنادق لصالة البطولة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتم اعتماد خطة دعاية وترويج متصاعدة لتهيئة الرأي العام والجمهور للتفاعل مع الحدث.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيكون لدينا تغطية متميزة بشكل يومي تضمن توصيل رسائلنا لكل دول العالم، ونقل وقائع البطولة لكل مهتم برياضة الجوجيتسو في الداخل والخارج، وبالنسبة لمواقع تدريبات المنتخبات الضيوف تم تأمين صالات داخل الفنادق وفرشها بالأبسطة، ومناطق للتدريب أيضاً في ملحقات صالة مركز تدريب الاتحاد بمبادلة أرينا.

أما بخصوص الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم فقد أكد الظاهري أنه ستقام 4 فعاليات رئيسية، أبرزها منتدى اللاعبين والرياضيين، وسوف يكون عبارة عن ورش عمل تغطي كل اهتمامات اللاعبين من طرق تدريب حديثة، وأهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير مستوى أداء اللاعبين.

ومحاضرات للتحذير من المنشطات، وأخرى عن أهمية التغذية السليمة وقيمة الحصول على القسط الكافي من النوم لكل لاعب، بالإضافة لأهمية الصحة النفسية لكل لاعب.

كما ستكون هناك لقاءات لمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمناقشة آخر المستجدات والمقترحات على الساحة الدولية، وسوف تكون تلك اللقاءات على شكل ورش عمل، فضلاً عن تنظيم برنامج زيارات للضيوف للتعرف على معالم أبوظبي خلال البطولة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأضاف الظاهري: سوف نبدأ قريباً في توجيه الدعوات للضيوف من مسؤولي الرياضة في الدولة وخارجها، وسوف نحرص هذه المرة على دعوة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة للحضور بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.