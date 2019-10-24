الذهبية الثالثة تدخل خزائن منتخب المبارزة

المصدر: الكويت - عدنان الغربي - عماد إبراهيم وياسمين العطار

بصم منتخبنا الوطني للمبارزة على تألقه في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت، بتحقيقه الميدالية الذهبية الثالثة للإمارات، بعدما نجح الرباعي المكوّن من العنود السعدي ودانة أحمد شطاف وزينب الحوسني وعائشة عيسى عبيد من انتزاع المركز الأول في مسابقة فرق الأيبيه بفوزهنّ على المنتخب القطري بنتيجة 45-33 في المباراة النهائية أمس.

فيما حصل منتخب السعودية على المركز الثالث والبحرين على المركز الثالث مكرر، وتواصل تألق منتخبنا الوطني للمبارزة في مسابقة فرق السابر بحصوله على الميدالية الفضية عن طريق الرباعي المكوّن من شهد خرام وشوق سعيد بلال ونورا البريكي والعنود مبروك السعدي.

حيث كانت لاعباتنا قريبات من الذهب قبل أن يخسرن المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 45-40 فيما أنهى منتخب البحرين مشاركته في مسابقة فرق سلاح السابر في المركز الثالث ثم قطر في المركز الثالث مكرّر.

وبختام منافسات أمس، رفعت الإمارات رصيدها إلى 15 ميدالية ملونة، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضية و8 برونزيـة، جاءت عن طريق 3 منتخبات، وهي المبارزة (11 ميدالية) ومنتخب البولينغ (ميداليتان برونزيتان) ومنتخب الرماية (ميداليتان برونزيتان).

تألق

وسجلت المبارزة الإماراتية تألقاً لافتاً في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، وتمكنت من حصد الميداليات طيلة الأيام الأربعة للمنافسات، وشهد اليوم الأول تحقيق 3 ميداليات في مسابقة سلاح الفلوريه فـردي عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني التي حصلت على الميدالية الذهبية، فيما أحرزت نورا البريكي الميدالية الفضية وشهد خرّام الميدالية البرونزية.

وفي اليوم الثاني حصد منتخبنا 5 ميداليات ملوّنة تحققت اثنتان منها في مسابقة سلاح الأيبيه فردي بواسطة العنود مبروك السعدي (فضية).

وعائشة عيسى عبيد (برونزية)، و3 في مسابقة السابر فردي تحققت بواسطة شهد خرّام (فضية)، وشوق سعيد بلال (برونزية)، ونورا محمد البريكي (برونزية) وفي اليوم الثالث كسب منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق سلاح الفلوريه، قبل أن يختتم تألقه بإحراز ذهبيتي فرق الأيبيه والسابر.

جهود

من جانبه، كشف أسامة عادل، مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة في سلاح الفلوريه، عن سر التألّق في الدورة، وقال: «النتائج الجيدة التي حققها منتخبنا الوطني لم يأتِ عن فراغ، بل هو ثمرة جهود كبيرة ومترابطة أهمّها الاهتمام الكبير من قبل اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.

حيث وفر للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها فرص إعداد وتحضير جيّد قبل المشاركة في الاستحقاقات كافة ومنها دورة المرأة الخليجية».وعن نوعية الإعداد والمعسكرات التي سبقت الدورة، قال المدرب: «قبل تحديد المعسكرات ونوعية الإعداد تم اختيار المنتخب الوطني للمبارزة بصورة دقيقة عبر بطولات وتجّمعات متقدمة في مختلف إمارات الدولة.

وتم التوصل في النهاية إلى خمس لاعبات تمت المشاركة بهن في النسخة الحالية من دورة المرأة، ثم دخلنا في معسكر إعدادي في مصر، بمشاركة منتخب الفراعنة المتأهل للألعاب الأولمبية، وهو الأمر الذي أكسب اللاعبات خبرات تنافسية كبيرة أسهمت في تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الفردي والفرقي في مختلف أنواع الأسلحة».

هدية

أعربت دانة حميد شطاف، لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة الأيبيه فرق التي تعتبر الذهبية الثالثة التي يهديها منتخب المبارزة لرصيد دولة الإمارات بالدورة.

مشيرة إلى أن الفريق خاض منافسات قوية في طريقه للحصول على اللقب الغالي، بدأت بمواجهة منتخب البحرين في دور الأربعة، حتى وصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب القطري، محققاً فوزاً كبيراً بواقع 45 نقطة مقابل 33 نقطة.

الرماية تحصد برونزيتي «فرق المسدس»

ودّع منتخبنا الوطني للرماية منافسات الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت بحصوله على ميداليتين برونزيتين، الأولى مسابقة الفرق «مسدس 10 أمتار»، والثانية في مسابقة الفرق «مسدس 25 متراً».

وسيطر منتخب البحرين على منافسات الرماية بتتويجه بـ11 ميدالية منها 4 ذهبية والكويت 8 ميداليات منها 5 ذهبية وتوزعت بقية الميداليات بين عمان والإمارات وقطر.

حضر مراسم تتويج الفائزات في منافسات الرماية، الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، ودعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية.الكويت - البيان الرياضي

هبوط اضطراري لطائرة السيدات

لقي منتخب الإمارات لسيدات الطائرة، بطل آخر ثلاث نسخ من بطولة المرأة الخليجية، خسارته الأولى أمام المنتخب البحريني أمس مع انطلاقة مسابقة الكرة الطائرة ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت أمس بنادي سلوى الصباح الرياضي، إذ تمكنت سيدات البحرين من الفوز بنتيجة 3-1.

وحسمت سيدات البحرين الشوط الأول بسهولة أمام نواعم الإمارات بنتيجة 25- 12، ليحاول أبيض الطائرة معادلة النتيجة في الشوط الثاني بالتقدم 6 نقاط مقابل 3 نقاط للفريق البحريني.

ومن ثم عاود الفريق البحريني سيطرته على اللعب بتحقيق 8 نقاط مقابل 6 نقاط للأبيض، وواصل الفريق البحريني تقدمه بنتيجة 16 مقابل 9 نقاط للأبيض، لتنهي نواعم البحرين الشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 14.