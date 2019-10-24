دبي تجمع أقوى 20 رجلاً في العالم اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تستضيف دبي النسخة الثانية لبطولة أقوى رجل في العالم «وورلد ألتيميت سترونغ مان»، والتي تنطلق اليوم في برج بلازا، وتختتم غداً في «ميدان»، بمشاركة أقوى 20 رياضياً من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم الآيسلندي هافثور بيرجسون، حامل لقب بطولة العالم، النجم السينمائي الشهير.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، عن تفاصيل الحدث الأكبر والأغلى من نوعه، في مؤتمر صحافي عقد بالأمس في ميدان، وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

ومارك بويد مدير بطولات ألتيميت سترونغ مان العالمية، ومارتين بونش المدير العام للعمليات، وإدي هول بطل العالم الشهير في بطولات ألتيميت سترونغ مان، صاحب الرقم القياسي في حمل الأوزان، وهافثور بيرجسون حامل لقب البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتنطلق البطولة في الساعة السادسة مساء اليوم، في منطقة برج بلازا داون تاون دبي، خلف برج خليفة، حيث سيسعى الرياضيون المشاركون من أبطال العالم، إلى تحطيم الأرقام القياسية العالمية في رفع أثقل الأوزان «ديدليفت»، من خلال محاولتهم لرفع أوزان تزيد على 500 كيلوغرام، حيث إن الرقم العالمي مسجل باسم الرياضي البريطاني الشهير إيدي هولز، الذي لم يتغلب عليه أحد حتى الآن.

فيما ستنطلق منافسات اليوم الثاني في الساعة الثالثة مساء غد الجمعة 25 أكتوبر في ميدان، حيث سيقوم المشاركون بالتنافس على الشاحنات التي يزيد وزنها على 30 طناً، باستخدام ظفيرة وحبل للوصول بها إلى مسافة محددة بأعلى سرعة ممكنة، وسيقومون بجر شاحنة أخرى بوضعية الأيدي المتشابكة في اتجاههم لمسافة محددة.

أهمية كبرى

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بأبطال العالم المشاركين في البطولة، والإعلاميين الحاضرين، وقال إن البطولة تكتسب أهمية كبرى لدينا، وهي تحتل مكانة مميزة في أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة.

حيث أصبحت دبي ملتقى النجوم وأبطال العالم، حيث استضافت دبي الأسبوع الماضي، معرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الذي جمع نخبة علماء ومفكرين وأبطال العالم في مختلف الرياضات، لاستعراض أحدث التجارب، لمزج قوة الأداء البشري مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.

200

تنظيم البطولة جاء ليسهم في تعزيز التنوع في الرياضات، الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة، وللجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي، لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، ويتزامن تنظيم البطولة مع تحدي دبي للياقة البدنية، الذي يلهب حماس الملايين سنوياً من مختلف الأعمار والجنسيات.