«الدراجات» تبصر النور في حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

انضمت رياضة الدراجات الهوائية إلى نادي حتا لتصبح رابع الألعاب في قلعة «الإعصار» بعد كرة القدم وكرة الطائرة وألعاب القوى.

ومن المقرر أن يشارك فريق الدراجات الذي تم تشكيله رسمياً في الفترة الماضية في استحقاقات الموسم الجاري، وأكد حيي البدواوي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية في نادي حتا، أن انضمام الدراجات يعتبر إضافة جديدة وقوية.

حيث تم تشكيل فريق يضم 12 لاعباً وتم التعاقد مع جهاز فني ومباشرة التدريبات استعداداً للمسابقات المحلية المقبلة،، مشيداً بدور اتحاد الدراجات الذي قام وفد منه بزيارة ميدانية في الفترة الماضية ترأسها عبد الناصر يوسف عمران الأمين العام لاتحاد الدراجات في الإمارات، وجهودهم في تسهيل اعتماد اللعبة في النادي، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي.