صفية وسماح تتقاسمان ذهب «دراجات» دورة الشيخة هند

المصدر: دبي- البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

والتي تنظمها حالياً لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، وأقيمت أول من أمس، بطولة تحدي الدراجات الهوائية، وأسفرت نتيجتها عن فوز المتسابقة صفية مختار من شؤون الأجانب بدبي بالميدالية الذهبية عن فئة المواطنات، فيما نالت ذهبية فئة المقيمات المتسابقة سماح محمد مصطفى.

تحدي الطريق

ولم تخرج بطولة تحدي الدراجات في النسخة السابعة من الدورة، عن التوقعات حيث نجحت صفية مختار من شؤون الأجانب بدبي في التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلي فرح المري من بنك أبوظبي التجاري، فيما نالت سارة الهرمودي من هيئة دبي للثقافة والفنون المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وضمن فئة المقيمات حافظت بطلة النسخة الماضية سماح محمد مصطفى، على المركز الأول وتوجت بالذهب، وكذلك حافظت صاحبة المركز الثاني في النسخة الماضية نوريا اسماعيلوفا على ترتيبها في النسخة السابعة وتوجت بالفضة.

وذهب برونز المركز الثالث إلى سارة الأجنف.انطلاقة محفزة وأعربت لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعادتها بالنجاح الكبير لتحدي الدراجات الهوائية والمخرجات اللافتة للأنظار سواء في فئة المواطنات أو المقيمات والتقارب الكبير في المستويات.

وهو أمر يؤكد أن الفرق كانت مستعدة جيداً لهذه الدورة ويؤكد أنها باتت من الأجندة الرياضية المهمة لدى الدوائر، حيث ارتفع عدد الدوائر والمؤسسات المشاركة ووصل هذا العام إلى 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وهو تزايد يحفز إلى مزيد من التميز خاصة أن عدد المشاركات في تحدي الدراجات الهوائية فاق التوقعات وكلها نجاحات تضع اللجنة المنظمة في تحديات مواصلة التميز وختام جميع بطولات النسخة السابعة بتميز شامل ونيل رضى جميع المؤسسات المشاركة، لتكون نسخة استثنائية سواء على المستوى التنظيمي أو الفني وفي مستوى المشاركة أيضاً.

المري يشيد

وأعرب اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته بهذا النجاح الذي حققته صفية الصايغ، والذي يضاف إلى قائمة النجاحات التي حققتها إقامة دبي في المجال الرياضي، وقال: نترجم بهذه المشاركة، حرص القيادة الرشيدة على دعم الرياضيين في المجالات والأنشطة كافة.

مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة هند بن جمعة آل مكتوم في رعاية الرياضيين من فئة السيدات، وتقديم أوجه الدعم لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الأنشطة الرياضية بالدولة، وأضاف: إدراج فئة السيدات في بطولات الدراجات، كانت فكرة موفقة، لأنها زادت قوة المنافسة بين المشاركات اللواتي أثبتهن جدارتهن وكفاءتهن في خوض المنافسات الرياضية مع إخوانهم الشباب على نحو يجسد رؤية القيادة الرشيدة بالوصول إلى المراكز الأولى في المستويات كافة.