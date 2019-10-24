الإمارات تشارك في «كونغرس البارالمبية» بألمانيا

المصدر: بون - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم بمدينة بون الألمانية، وتستمر حتى 28 الجاري برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية.

وبوجود حوالي 500 ممثل من جميع أنحاء العالم في حركة رياضة أصحاب الهمم، وتناقش اللجنة البارالمبية الدولية، عدداً من الملاحظات والاقتراحات التي تخدم الرياضة البارالمبية عموماً وفي المنطقة العربية وقارة آسيا بشكل خاص، والتي لامسها بارسونس رئيس اللجنة البارالمبية الدولية خلال وجوده في بطولة غرب آسيا بالأردن في الشهر الماضي.