450 مشاركاً في سباق دبي القابضة ضمن «تحدي دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلنت دبي القابضة، أمس، عن إدراج السباق الرياضي المرتقب، دبي القابضة العمودي سكاي رن، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية بداية من نسخة 2019، والتي تقام غداً الجمعة، في فندق جميرا أبراج الإمارات، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

والاتحاد الدولي للجري العمودي، وبمشاركة 450 متسابقاً من 43 جنسية، ومنهم 100 متسابقة، و18 عداء وعداءة دولية، ويتنافس على لقب النسخة الجديدة 27 فريقاً، وهو أعلى رقم يسجله السباق العمودي الرسمي الوحيد في المنطقة.

وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور كل من خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وجيسيكا كودان مدير الفعاليات والمشاركة المجتمعية بدبي القابضة، وحامد صحراوي مدير عام نادي تاليس فيتنس وسبا، وماركوس سوتون، مدير عام جميرا أبراج الإمارات، والعداء بيوتر لوبودزينسكي، الفائز بلقب السباق مرتين متتاليتين عامي 2016 و2017، والعداءة سارة فروست.

فعالية رياضية

قال خالد العور: «يشكل دبي القابضة العمودي سكاي رن فعالية رياضية مجتمعية رائعة، ويسعدنا أن يكون السباق الأول على أجندة منافسات تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، قبل ثلاثة أعوام مضت، ويعد السباق خامس أعلى السباقات العمودية في العالم».

فيما قالت جيسيكا كودان إن السباق يشهد مشاركة أيرلندي مقيم في الدولة وعمره 77 سنة، ويابانية مقيمة في الدولة وعمرها 75 سنة، وأصغر المشاركين عمره 16 عاماً، ويتم خلال السباق تسلق 52 طابقاً، أي ما يعادل 1.334 درجة سلم، أي ما يعادل 265 متراً وصولاً إلى قمة أبراج الإمارات.

وسيتم تكريم الأوائل الثلاثة في فئتي الرجال والسيدات بعدد من الهدايا العينية، والفريق البطل بعدد من الجوائز بقيمة تزيد عن 15 ألف درهم.

من جانبه، قال العداء بيوتر لوبودزينسكي: «سعيد بالعودة إلى دبي، والمشاركة للمرة الثالثة في السباق، الذي حققت فيه رقماً قياسياً جديداً قدره 7:09 دقائق، وأتطلع إلى إنهاء نسخة 2019 في أقل من 7 دقائق، إلى جانب الفوز بالسباق».

وجهة شاطئية

كشفت «جي بي آر»، الوجهة الشاطئية المتميزة في دبي، والتي طورتها «دبي للتجزئة»، عن انضمامها لمبادرة تحدي دبي للياقة، حيث توفر لقاطنيها وزوراها فرصة المشاركة في مسابقة "ووك ذا ووك" «Walk the Walk»، وهي الطريقة الأكثر سهولة للوصول إلى جسم رشيق، عبر العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المجانية، ضمن أحد أكثر الأماكن شعبية وشهرة في المدينة.

واعتماداً على موقعها الشاطئي المتميز، وأجوائها العائلية، أطلقت «جي بي آر»، عدداً من التحديات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب التشكيلة الواسعة التي تحتضنها من منافذ الأغذية والمشروبات ومتاجر التجزئة، لتشجيع المشاركين على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة، من خلال الفعالية التي تحتضنها المدينة، وتمتد بين 18 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر المقبل.