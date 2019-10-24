553 لاعباً ولاعبة ينشدون ذهب «التسامح للجودو»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشهد صالة مبادلة ارينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي انطلاق النسخة 11 من بطولة غراند سلام أبوظبي للجودو.

والتي تحمل شعار التسامح وتستمر حتى مساء بعد غد، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 95 دولة و 553 لاعباً ولاعبة من أفضل نجوم اللعبة يتنافسون على الميداليات الملونة.

وتبلغ قيمة الجوائز النقدية نصف مليون درهم. يشارك منتخب الإمارات بعدد 4 لاعبين وهم الصاعد فيكتور وخليفة الحوسني تحت 71 كغم، وايفان في وزن تحت 100 كجم، والصاعد علي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كغم.

مشاركة

من جانبه، رحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى، بالدول المشاركة في الحدث العالمي، متمنياً للجميع الإقامة الطيبة في بلدهم الثاني مع تحقيق كافة الطموحات في تقديم مستويات جيدة تساهم في ارتفاع مستوى لعبة الجودو عالمياً.

مؤكداً حرص دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث الذي يحمل شعار عام التسامح، مشيراً إلى أن العاصمة أبوظبي تتطلع لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية مواصلة للنجاحات التي تحققت خلال الفعاليات الماضية بنجاح كبير استثماراً للبنية التحتية التي تتميز بها إمارات المحبة والتسامح، والتي ساعدت على تنظيم البطولات.

وأضاف: الجودو الإماراتي على موعد مع التميز والتفوق إذا ما استمر الجهد بنفس المستوى، خاصة مع الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته المستمرة لنشر هذه الألعاب في المجتمع بهدف زرع سلوكيات حميدة لدى أفراده وتأسيس قاعدة من الرياضيين الأكفاء.

كما أن متابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي راعي البطولة، منحنا دافعاً لتقديم المزيد من الجهد والإبداع والتميز وتجاوز التحديات والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل لرياضتنا.

تقدير

وقدم محمد بن ثعلوب الدرعي التحية والشكر لكل اللجان والجهات المساهمة والشركات الراعية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية الخارجية التي ظلت تسهم في إنجاح بطولات الجودو الإماراتي، وأكد على تذليل جميع الصعاب وتقديم كل ما في الإمكان لإظهار عاصمة دولة الإمارات أبوظبي في مظهرها الحقيقي، وعكس صورة حضارية عن مجتمع الإمارات.

وخاصة في استقبال واستضافة الوفود القادمة من مختلف دول العالم لبلدهم الثاني مع تأمين كافة متطلبات النجاح والضيافة.

وحث بن ثعلوب منتخبنا على ضرورة بذل كل الجهد من أجل بلوغ منصة التتويج في مختلف الأوزان وقال: نحن على ثقة بأن المنتخب قادر على تحقيق طموحات الجودو الإماراتي بعد أن هيأ الاتحاد كافة فرص الإعداد والاستعداد من خلال المعسكرات الداخلية والمشاركات الخارجية المختلفة، تأهباً للبطولة وبهدف المحافظة على سمعة الجودو الإماراتي الذي يتصدر المشهد العربي.

شكر

كما شكر بن ثعلوب، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو والوفود المشاركة لموافقتها بأن يكون شعار مبادرة عام التسامح 2019 على بدل كافة الأبطال، والذين أكدوا مشاركتهم في الحدث العالمي.

موضحاً، إن مبادرة عام التسامح تهدف إلى إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر.

فوز

احتفظ ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، لدورة رابعة تنتهي في 2023، وجاء فوز التميمي بالتزكية خلال اجتماعات الجمعية العمومية التي عقدت أخيراً في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش مونديال الجودو، وبفوزه بالتزكية يضيف التميمي إنجازاً إدارياً جديداً لرياضة الإمارات عامة، ورياضة الجود وبصفة خاصة.

5000

تشهد بطولة التسامح تتويج الفائزين الأربعة الأوائل من كل وزن على امتداد الأيام الثلاثة، حيث يحصل الفائز الأول من الجنسين في كل وزن على الميدالية الذهبية، و5000 دولار، والوصيف على الميدالية الفضية و3000 دولار، وصاحب البرونزية على مبلغ 1500 دولار.

100

أسفرت القرعة عن مواجهة لاعب منتخبنا فيكتور في وزن تحت 73 كغم، مع البرتغالي فرناديز، ويلعب خليفة الحوسني مع وسكار من إستونيا، كما يلتقي لاعبنا إيفان في وزن تحت 100 مع الصربي دوسن، ويختتم لاعبنا الشاب الصاعد علي حسن الدرمكي، مشاركات منتخبنا بلقاء المنغولي ودكيتو في وزن فوق 100 كغم.

41

تشارك روسيا بأكبر وفود في البطولة بـ 41 لاعباً ولاعبة، ثم منتخب الصين في المركز الثاني بعدد 33 شخصاً، حيث تشتد المنافسة بين المنتخبين الكبيرين للفوز بلقب البطولة، في غياب منتخب اليابان، الذي اعتذر عن المشاركة، وفي المركز الثالث منتخب ألمانيا، الذي يشارك بـ 29 شخصاً.

66

تشهد البطولة مشاركة اللاعبة الأوكرانية داريا بيلويد، بطلة العالم الشابة، كما تضم البطولة البطل الأولمبي باسيلي في وزن 66 كغم، وماجليندا كيلمندي (كسوفو)، وسيشارك بطل العالم الجديد البرتغالي فونسيكا، الفائز بذهبية الاتحاد الدولي.