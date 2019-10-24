هجن حمدان بن راشد تتصدر البكار والعاصفة تحصد الجعدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم، مساء أمس، إقامة تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن على مدى أربعة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

وهيمنت «شواهين» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، عندما قادها المضمر خالد المر بن حلوة للصدارة بزمن قدره 9:20:1 دقائق.

وسجلت هجن الرئاسة ظهورها القوي من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات الذي قدم من خلاله المضمر الظافر على جميل الوهيبي «هملولة» على القمة في توقيت بلغ 9:16:8 دقائق.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي «شاهين» على الصدارة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، بعد أن قطع مسافة السباق المبالغة 6 كيلومترات في توقيت زمني قدره 9:24:3 دقائق.

وعاد الشعار القوي ليهمين على القمة مجدداً من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات، إذ تمكّن «شاهين» بقيادة الهلالي من حصد المركز الأول بزمن بلغ 9:27:9 دقائق.

كما أقيمت في الفترة الصباحية ستة عشر شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات جاءت قوية وممتعة. وحازت «أغادير» بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 9:26:0 دقائق.

وحسم شعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، عن طريق «الشبابية» التي حققت زمناً قدره 9:19:6 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وتمكن «هصمصم» من إهداء مالكه حمد ضبيب سليمان الشامسي صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، بوصوله إلى خط النهاية في توقيت بلغ 9:26:3 دقائق. وجاء الظهور القوي لشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، بواسطة «نايف» صاحب التوقيت 9:29:0 دقائق.