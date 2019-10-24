7 منتخبات في «عربية» الرجبي بالأردن

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقرر إقامة البطولة العربية الخامسة للرجبي في العاصمة الأردنية عمان، يومي 8، 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة 7 منتخبات، هي:

الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، فلسطين، السودان، كما يشارك منتخب الجزائر للمرة الأولى، وسيقام على هامش البطولة، اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العربي، لمناقشة كيفية تطور اللعبة وانتشارها بالوطن العربي، خلال الفترة المقبلة.

وينتظم منتخب الإمارات في معسكره المحلي، تحت إشراف المدرب أبولو برليني، ويتدرب بشكل جدي، سعياً للمنافسة بقوة على اللقب، ويضم المنتخب عدداً من العناصر أصحاب الخبرة، إضافة إلى العناصر الشابة الموهوبة، ولعب الفريق عدداً من المباريات الودية، لتوفير احتكاك قوي لهم، وسيغادر المنتخب إلى عمان يوم 6 نوفمبر المقبل.