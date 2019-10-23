السنوكر يضيف الذهبية الخامسة للإمارات في شرم الشيخ

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

حققت الإمارات الميدالية الذهبية في منافسات فرق الرجال للسنوكر في البطولة العربية المجمعة التي تقام حالياً في مصر بمدينة شرم الشيخ السياحية، وجاء اللقب عبر المنتخب "ب" الذي فاز على منتخب مصر "أ" في المباراة النهائية التي جرت مساء الأربعاء 3-1 .

ومثل منتخب الامارات اللاعبان خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، وشهدت منافسات المربع الذهبي للفرق سيطرة اماراتية مصرية خالصة حيث تأهل للدور نصف النهائي منتخبا الامارات "أ" و"ب" وكذا الحال بالنسبة لمنتخب مصر الذي تأهل عبر فريقيه "أ" و"ب".

وبهذا الفوز رفعت الامارات غلتها إلى 5 ميداليات ذهبية في البطولة و4 ميداليات أخرى "فضية و3 برونزيات".