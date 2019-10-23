مشاركة واسعة للدوائر الحكومية في تحدي دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصلت المؤسسات والدوائر الحكومية فعالياتها الخاصة بـ «تحدي دبي للياقة»، إذ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم أمس، عدداً من الفعاليات الرياضية الصباحية لموظفي شرطة دبي ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثالث على التوالي.

وشملت الفعاليات الرياضية التي أقيمت في مقر القيادة العامة لشرطة دبي في القصيص، تدريبات الدراجات الهوائية، «كروس فت»، واللياقة البدنية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الشرطة.

تحدي الكرة

ومن جانب آخر، شهدت انطلاقة مباريات (تحدي كرة القدم) والتي تنظمها مؤسسة دبي للإعلام ضمن جدول فعالياتها بتحدي دبي للياقة البدنية، فوز صحيفة «البيان» على فريق «مركز الأخبار» بنتيجة هدفين لهدف واحد، فيما سحق فريق «قناة دبي» خصمه فريق «توصيل» بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي أقيمت في حديقة «البرشاء 2».

وتتواصل اليوم مباريات تحدي كرة القدم، إذ يلتقي فريق (الإمارات اليوم) مع فريق (قناة دبي الرياضية)، فيما يواجه فريق (سما دبي) فريق (مسار) في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

يوغا الضحك

ومن جانبها، بدأت مدينة دبي الطبية أولى فعالياتها ضمن مشاركتها في برنامج تحدي دبي للياقة البدنية بيوغا الضحك، ضمن سلسلة الأنشطة التي توفرها لموظفيها ولمجتمعها في المنطقة الحرة.

وتشارك مدينة دبي الطبية في تحدي دبي للياقة للسنة الثالثة على التوالي، بمشاركة فاعلة ضمن سلسلة من النشاطات البدنية والذهنية ضمن برنامج موزع على مدار الشهر يتضمن أكثر من 20 فعالية مختلفة.

وخلال الأسبوع الأول من تحدي اللياقة، حضر جلسات يوغا الضحك التي تقدمها مدينة دبي الطبية لأول مرة هذا العام، العديد من الأطباء، والممرضين، والعاملين في المهن الطبية المساندة من مجتمع مدينة دبي الطبية، إلى جانب موظفي سلطة مدينة دبي الطبية، والتي كان لها بالغ الأثر في إسعاد المشاركين ومدّهم بالطاقة الإيجابية.

ويتم تنظيم جلسات يوغا الضحك الأسبوعية بالتعاون مع شريك مدينة دبي الطبية لافتر يوغا انترناشيونال، ويقدمها المدرب المحترف السيد اس. رانغرانت.

ومن جهته قال السيد رانغرانت مدرب اليوغا والتأمل في لافتر يوغا انترناشيونال: «سعيد لكوني جزءاً من برنامج مدينة دبي الطبية لتحدي دبي للياقة، من الواضح أن تمرينات الضحك تزيد من تدفق الأوكسجين لأنسجة الجسم المختلفة، وقد أظهرت الدراسات العلمية أن يوغا الضحك تعزز المناعة، وتقلل من التوتر، وتبث روح السعادة في الأشخاص».

وبالإضافة إلى الأنشطة التي تقام في المنطقة الحرة، سيقوم موظفو مدينة دبي الطبية بزيارة أسبوعية للمشاركة بفعاليات قرى اللياقة المختلفة بدبي التي ينظمها برنامج دبي للياقة.

تحطيم الأرقام

ومن جانب آخر، دعا تحدي دبي للياقة المهتمين بممارسة الرياضة ومحاولة تحطيم رقم قياسي عالمي في يوم واحد للمشاركة في تحقيق إنجاز تاريخي من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس مع المدرب العالمي والكاتب الرياضي «جو ويكس» الشهير بلقب «ذا بودي كوتش» الذي سيقود أكبر تجمّع لتمارين التحملHIIT.

بإمكانكم حجز أماكنكم للمشاركة مجاناً في تمارين التحملHIIT مع «جو ويكس» التي ستجري يوم 26 أكتوبر في «سكاي دايف دبي». تفتح الأبواب للعامة عند الساعة 7 صباحاً وستقام تمارين تحمية سيتولّى خلالها المذيع المعروف كريس فايد تشجيع المشاركين.

تبدأ تمارين التحملHIIT مع «جو ويكس» في تمام الساعة 8 صباحاً وتستمر 30 دقيقة وتتضمن سلسلة تمارين سريعة ومكثفة تتبعها فترات قصيرة للاسترخاء واستعادة النشاط.

يشار إلى أن فعالية تمارين التحمّل ستكون متوسطة الشدّة وتتطلب المشاركة فيها مستوى من اللياقة البدنية إلى حدّ ما. ولتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس، على كافة المشاركين إتمام التمارين الممتدة على 30 دقيقة دون توقف.

تقام تمارين التحملHIIT مع «جو ويكس» برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وهي متاحة لمن يبلغون الـ18 وما فوق مع ضرورة التسجيل المسبق للأسماء عبر موقع PlatinumList. يُنصح المشاركون أيضاً باستخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى الموقع ومغادرته والاستفادة من خصم على تطبيق «كريم» باستخدام رمز خاص يحصلون عليه عند تسجيل أسمائهم.