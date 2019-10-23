طائرة «الطرق والنيابة» تصل إلى نهائي دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

والتي تنظمها حالياً لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وباتت الألعاب الجماعية، خاصة الكرة الطائرة على مشارف النهاية، بعد وصول فريقي النيابة العامة في دبي وهيئة الطرق المواصلات إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

ملامح البطل

وتشكلت ملامح نهائي بطولة الكرة الطائرة، عبر نتائج مواجهتي المربع الذهبي، اللتين أقيمتا أول من أمس، حيث فاز فريق النيابة العامة بدبي، على فريق القيادة العامة لشرطة دبي، بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها (25 / 5 و25 / 11 و25 / 14)، فيما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 1/3على فريق طيران الإمارات الوافد الجديد على البطولة.

والذي كان مرشحاً بقوة للوصول إلى المواجهة النهائية والتتويج باللقب، وجاءت نتائج الأشواط (26 / 24 و15 / 25 و25 / 17 و25 / 18).

بطولة الريشة

ودخلت بطولة الريشة الطائرة في مراحل الحسم رغم عدم وضوح الرؤية حتى جولات أول من أمس، حول هوية من سيتوجن بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي المواطنات والمقيمات، رغم تقدم المرشحات في النتائج.

حيث نجت بطلة النسخة الماضية في فئة المواطنات منى السهلاوي من إينوك في الفوز على فاطمة محمد عبدالله من هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 2- صفر، وفازت شيماء علي مالك من مجلس دبي الرياضي على صوفيا حامد محمد من بلدية دبي بنتيجة 2- صفر، وفازت جواهر قاسم أحمد من هيئة الطرق والمواصلات على عفراء محمود حاجي من بلدية دبي بنتيجة 2- صفر.

مخرجات جيدة

وأشادت لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، بالمشاركة الواسعة من قبل جميع المؤسسات والدوائر والشركات في النسخة السابعة، والتي وصفتها بأنها باتت منجماً للمواهب في جميع الألعاب، التي تنظم في الدورة سواء فردية أم جماعية.

وشهدت ميلاد أبطال جدد ولاعبات مميزات يشكلن إضافات حقيقية لرياضة المرأة، سواء عبر الانضمام إلى الأندية أم منتخباتنا الوطنية المختلفة، وهو مكسب كبير ومهم، فضلاً عن الأدوار والأهداف الأخرى التي باتت واضحة من خلال النسخة الحالية والنسخ الماضية، بأن تصبح الرياضة أسلوب حياة لجميع الموظفات.

وهو أمر يعني أن يعشن حياة خالية من المشكلات الصحية مما ينعكس إيجاباً عليهن في حياتهن العامة والوظيفية، وكلها أهداف حرصت عليها سمو الشيخة هند بنت مكتوم راعية البطولة، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو ما ترجمته الدورة على أرض الواقع.