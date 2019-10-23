تأجيل عربية المضمار إلى ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تلقى اتحاد الإمارات للدراجات رسالة من الاتحاد العربي للدراجات، أفاد فيها بتأجيل إقامة البطولة العربية للمضمار للكبار والشباب والإناث التي كان مقرراً إقامتها في القاهرة خلال نوفمبر المقبل لتقام في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر المقبل.

وذلك لعدم استلام الاتحاد المصري للمضمار الجديد المقام في استاد القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا قد انتظم في برنامج إعداد مكثف تخلله المشاركة في البطولات الآسيوية استعداداً للبطولة التي يحمل لقبها منذ سنوات وحدد الاتحاد العربي الأول من نوفمبر المقبل، موعداً لتلقي موافقة المشاركة من عدمه من كافة الاتحادات العربيـــــة.