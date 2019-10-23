«أبيض اليـد» يعبر البحرين

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

نجح منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات في تحقيق فوزه الثاني في الدورة بعدما تغلب على نظيره البحريني مساء أول من أمس بنتيجة 28-20، في مباراة شهدت سيطرة واضحة لبنات الإمارات منذ شوطها الأول.

وكان «أبيض اليد» فاز في الجولة الأولى على منتخب عمان 21-14 ليضمن بذلك الفوز بميدالية من بين المراكز الثلاثة الأولى في انتظار مواجهة نظيره الكويتي لحساب الجولة الثالثة لمنافسات كرة اليد مساء اليوم.

وصرح مدرب منتخبنا، إبراهيم عيسى الأميري، أنه بالرغم من التحضيرات المتأخرة إلا أن الفريق استطاع فرض أسلوبه في الجولتين الأولى والثانية وحقق النتيجة المطلوبة.

مشيراً إلى أن المنتخب البحريني جاء للمنافسة على اللقب، ولذلك كانت مواجهته صعبة، وقال: نجحنا في إدارة المباراة بالشكل الذي أردناه والتحكّم في مجرياتها بفضل الانضباط التكتيكي للاعبات واللعب حسب إمكانياتنا المتاحة، والاهمّ أن مستوى المنتخب في تطوّر بنسق تصاعدي.