منتخب المبارزة يهـدي الميدالية الـ 11 للإمارات

المصدر: الكويت - عدنان الغربي، عماد إبراهيم، ياسمين العطار

أهدى منتخبنا الوطني للمبارزة الميدالية الحادية عشرة للإمارات في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت، بعدما اكتسح المنتخب القطري في المباراة النهائية لمنافسات الفرق في سلاح الفلوريه بنتيجة 45-24 لينتزع الميدالية الذهبية بجدارة، فيما أنهى منتخبا السعودية والبحرين مشاركتهما في المسابقة ذاتها في المركزين الثالث والثالث مكرّر.

وضم منتخبنا الوطني المتوج بذهبية فرق سلاح الفلوريه الرباعي المكون من لطيفة الحوسني ونورا البريكي وشهد خرّام وفاطمة الكعبي. وشهدت مراسم تتويج بطلات المبارزة، كل من: نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي، ومنى الشامسي مديرة الوفد.

تألق

بهذه النتيجة، رفعت المبارزة حصادها في الدورة إلى 9 ميداليات حتى الآن، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و4 ميداليات برونزية، ومن المتوقع أن تزيد غلّة المبارزة اليوم، بختام منافسات الفرق في سلاح الايبيه والسابر، مقابل ميداليتين برونزيتين تحققتا أمس، الأولى عن طريق منتخب البولينغ في منافسات الزوجي والثانية في منافسات فرق الرماية.

وكان منتخبنا الوطني للمبارزة حقق 3 ميداليات في اليوم الأول للدورة في مسابقة سلاح الفلوريه فـردي عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني التي حصلت على الميدالية الذهبية ونورة البريكي صاحبة الميدالية الفضية وشهد خرّام الميدالية البرونزية.

وواصل منتخبنا تألقه في اليوم الثاني بحصوله على 5 ميداليات ملوّنة، بواسطة العنود مبروك السعدي «فضية سلاح الايبيه فردي»، وعائشة عيسى عبيد «برونزية»، وفضية لشهد خرّام في السابر فردي، وبرونزيتان بواسطة شوق سعيد ونورا البريكي.

إنجازات

من جانبها، قالت نورة السويدي: تفوق بناتنا في كرة السلة واليد أثبت قدرتهن على تحقيق الإنجازات في كل المنافسات، ورفع اسم دولة الإمارات وعلمها خفاقاً على منصات التتويج، كما ثمنت حالة الترابط بين كل أفراد بعثة الإمارات.

وواصلت: تابعت بمشاعر الفخر معظم مباريات ومسابقات فرقنا المشاركة في الدورة وسعدت كثيراً بروح الفريق الواحد والأسرة المترابطة التي وجدتها سائدة في الجميع لدى متابعتي لفتياتنا في مواجهة شقيقاتهن منتخب البحرين ضمن بطولة كرة اليد، ويكفي أنني شاهدت مديرة الوفد تؤازر الفريق وسط المشجعات مع لاعبات الإمارات في اللعبات الأخرى، فكان الطبيعي انعكاس هذه الروح على اللاعبات داخل الملعب.