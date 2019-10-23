البولينغ يكسب برونزية الزوجي

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

تمكن منتخب الإمارات للبولينغ من إضافة برونزية إلى رصيد الأبيض، أمس، بتحقيقه المركز الثالث بمسابقة الزوجي، عن طريق اللاعبتين هند الحمادي وسارة الملا بمجموع نقاط 2307، ونال منتخب عمان الفضية محققاً بـ 2323 نقطة، فيما حققت سيدات البحرين المركز الأول بـ 2623 نقطة.

وأكد أحمد المري مدرب منتخب الإمارات للبولينغ، أن الميدالية البرونزية التي حققها المنتخب بمسابقة الزوجي، تعتبر نتيجة جيدة في ظل الاستعداد السريع قبل انطلاق البطولة من خلال إقامة معسكر داخلي لمدة أسبوعين، مشيداً بالأداء المشرف للاعبات الأبيض اللاتي اجتهدن بكل طاقتهن أمام فريقي عمان والبحرين، وخاصة وإن الأخير يمتلك باعاً طويلاً مع اللعبة، الأمر الذي منح لاعبات الأبيض فرصة للاحتكاك بمستويات عالية لصقل مهارتهن وتعزيز خبراتهن.