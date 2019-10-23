الرماية تحقق برونزية المسدس 10 م

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

انتزع منتخبنا الوطني للمبارزة المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة المسدس فئة 10 متر فرقي، فيما نال المركز الرابع في مسابقة البندقية فئة 10 متر فرقي، ونجحت الرامية سلوى سعيد في الوصول إلى نهائيات فردي مسدس فئة 10 متر، لكنها حلت في المركز السابع في جولات المسابقة. من جانبها، قالت هند الحوسني إدارية منتخبنا الوطني للرماية:

«إن الجولات شهدت تحديات كبيرة في ظل وجود منتخبات مشهود لها بالتميز في الرماية على المستوى الإقليمي وليس الخليجي، وهو ما جعل التنافسية عالية، خاصة في الفرقي لكن رغم ذلك نجحنا في إحراز ميدالية في فرقي المسدس في 10 متر، وكانت الرامية سلوى سعيد قريبة من ميدالية في الفردي، لكن لم يحالفها التوفيق في آخر لحظة».