كولسيرتس يجدد آماله في التأهل إلى جولة موانئ دبي العالمية للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جدد البلجيكي نيكولاس كولسيرتس آماله في اللعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

حيث أصبح قريباً من «التوب 50» في «السباق إلى دبي» حينما توّج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، وبهذا الفوز قفز كولسيرتس من المركز 114 إلى المركز 53، واحتل يواكيم هانسن، الذي اعتلى ترتيب جولة التحدي الموسم الماضي، المركز الثاني ليقترب أيضاً من أن يكون ضمن أفضل 50 لاعباً في «السباق إلى دبي».

وفي الوقت نفسه حصل جورج كوتزي على المركز الثالث في البطولة ليقفز 10 مراكز دفعة واحدة ليتحرك من المركز 69 إلى المركز 59 في ترتيب «السباق إلى دبي».