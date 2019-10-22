شهاب يواصل حصد الذهب للإمارات

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

واصل نجم منتخبنا الوطني للسنوكر محمد مصطفى شهاب تربعه على المركز الأول وحصد مزيد من الميداليات الذهبية للإمارات في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في شرم الشيخ بمصر، حيث نجح مساء الثلاثاء في تحقيق لقب فردي الـ 6 كرات بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل البحرين حبيب صباح بنتيجة 6-4.

وكان شهاب وصل للدور نصف النهائي بفوزه على لاعب مصر محمد ابراهيم 5-3 ثم تأهل للنهائي بفوزه على وائل طلعت من مصر 6-4، وتوج مشواره بالفوز بالميدالية الذهبية.



وبهذا الفوز الغالي، رفعت الإمارات حصتها في البطولة إلى 6 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية، وكان نصيب السنوكر 5 ميداليات بين الخمس، 3 ذهبيات وفضية وبرونزية فيما حاز منتخب البلياردو على ذهبية فرق 8 كرات.