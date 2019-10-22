المظاهرات تلغي مشاركة «كاراتيه الإمارات» في مونديال تشيلي

المصدر: دبي - علي شدهان

تسببت المظاهرات الجارية حاليا في تشيلي بإلغاء مشاركة (كاراتيه الإمارات) في مونديال العالم بنسخته الـ 11، وذلك في ضوء التنسيق التام الذي قام به اتحاد الإمارات للكاراتيه مع الجهات العليا المعنية، حفاظا على أرواح أبناء وبنات الوطن.

وكشف اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن قرار إعادة بعثة (كاراتيه الإمارات) من تشيلي جاء بالتنسيق التام مع الجهات العليا المعنية الحريصة على سلامة أفراد البعثة الإماراتية، مقدما الشكر والثناء لتلك الجهات.

وأشار اللواء (م) الرزوقي إلى أن بعثة (كاراتيه الإمارات)، وصلت فعلا إلى العاصمة التشيلية سانتياغو، لكن احتدام المظاهرات دفع اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى اتخاذ قرار إعادة البعثة فورا بعد التنسيق والتشاور التامين مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أن البعثة ستعود إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء.