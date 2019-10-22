المطوع: اللاعبون المقيمون أثروا كأس الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشاد الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بالمستوى الذي قدمه فريقا النصر والعين مساء أول من أمس، في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، وبارك للنصر تتويجه باللقب، بعد فوزه 3-1 على ملعب صالة نادي الوصل، محافظاً على البطولة التي نالها الموسم الماضي.

وقال الدكتور المطوع: شهد النهائي إثارة كبيرة في الأداء بين الفريقين، ومستوى عالياً من اللاعبين، وتقارباً في النقاط، وتمكن النصر من حسم النقاط الأخيرة من الأشواط الثلاثة التي فاز بها، وسط حضور جماهيري جيد.

وأضاف: اللاعبون المقيمون أثروا المسابقة كثيراً، واستفادت منهم الفرق المشاركة، بما فيهم طرفا المباراة النهائية، وأجاد مدربا النصر والعين، الدفع بهم خلال فترات المباراة الماراثونية في الصراع على نقاط الأشواط الأربعة.

وعن تأثير فوز شباب الأهلي بكأس السوبر، والنصر بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، على الدوري العام، المقرر انطلاقه أوائل نوفمبر المقبل، قال المطوع: التنوع في الفائزين بالألقاب، سيكون له تأثير إيجابي في مسابقة الدوري، والتي نتوقعها شديدة القوة هذا الموسم، مع مشاركة الفئات المستثناة.

فأل خير

وأعرب منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، المشرف العام على الكرة الطائرة بنادي النصر، عن سعادته بمحافظة «العميد» على اللقب، خاصة أنه جاء قبل أيام من انطلاقة الدوري العام، وأنه اللقب الأول للعبة جماعية بنادي النصر هذا الموسم.

وقال: تعتبر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، فأل خير لباقي الألعاب الرياضية بالنادي، ولها تأثير إيجابي ومعنوي قوي في اللاعبين، خاصة أن الفريق احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، و نشكر اتحاد الكرة الطائرة، على لائحة الفئات المستثناة،.

والتي ساهمت بالارتقاء كثيراً بقوة المباريات، خاصة بالنسبة للاعب المقيم، ونسعى هذا الموسم للفوز أيضاً بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تهنئة النصر

وأكد عبد الله زويد مدير فريق الطائرة بنادي العين، أن لاعبي «الزعيم» قدموا مباراة قوية، وبذلوا كل ما لديهم من جهد لتحقيق الفوز، ولكن لم يحالفهم التوفيق، وهنأ النصر على الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة. وقال: مباراتنا مع النصر أول من أمس، هي النهائي الثامن الذي يخوضه الفريق الأول للكرة الطائرة بالعين، منذ موسم 2017-2018، وهو ما يؤكد مدى قوة وتطور الفريق في المواسم الأخيرة.

معسكر خارجي

أكد منصور الفلاسي أن الموسم الحالي يختلف عن سابقه، بعدما تم توفير كافة الإمكانات للكرة الطائرة، وتم تغيير الجهازين الفني والإداري للفريق الأول للعبة بالنادي، وهناك معسكر خارجي في صربيا، يبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم من خلاله التحضير الجيد لطائرة «العميد»، للمنافسة بقوة على بطولة الدوري العام.