«دراجات» دورة الشيخة هند تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث تنطلق اليوم تحديات سباق الدراجات الهوائية عصراً في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، ويعتبر السباق من أهم بطولات الدورة وأكثرها إثارة وتشويقاً.

سباق ساخن

ويحظى تحدي سباق الدراجات الهوائية في دورة الشيخة هند، بمتابعة كبيرة سواء من الفرق المشاركة أو بوصفه واحداً من أقوى الفعاليات الرياضية في الدورة من حيث التنافس الشديد بين المشاركات، خصوصاً وأنه يضم مستويات احترافية ولاعبات هاويات لكنهن يتمتعن بمستويات فنية عالية، مما يرفع من درجة التنافس في السباق.

وهو الأمر الذي يجعل اللجنة المنظمة للدورة، واتحاد الدراجات الهوائية، يرفعان درجة الجاهزية والتحضيرات لمستويات تواكب هذه التحديات، وإخراج السباق والنتائج النهائية، بما يرضى الجميع، وهو ما حدث في النسخ الماضية، حيث تم التعامل بدقة مع كل الاعتراضات على بعض النتائج باحترافية عالية.

روح رياضية

ورغم التحديات والتنافسية القوية في سباق الدراجات الهوائية إلا أن الروح الرياضية، تظل حاضرة في البطولة، حيث شهدت النسخة الماضية موقفاً نبيلاً يظل عالقاً بذاكرة البطولة، وهو من قبل لاعبة مركز دبي للإحصاء منى إبراهيم، والتي كانت مرشحة بقوة للتتويج بالميدالية الذهبية، وسط منافسة قوية في فئة المواطنات، لكنها ضحت بالتنافس والذهب من أجل المتسابقة فاطمة بالهول .

والتي تمثل فريق دراجات مجلس دبي الرياضي، إثر تعرض الأخيرة لسقوط مفاجئ أثناء السباق، وعليه لم تتابع المنافسة، ولتطمئن عليها، فكانت الروح الرياضية حاضرة، من منى إبراهيم، وقدمت لها الإسعافات الأولية، لحين وصول سيارة الإسعاف والطاقم الطبي المخصص لفعاليات الدورة.

صدارة السلة

وعلى جانب آخر، وفي إطار صراع بطولة كرة السلة، نجح فريق بلدية دبي أول من أمس في تصدر الترتيب العام بجدارة، بأربع نقاط، فيما حل فريق النيابة العامة بدبي في المركز الثاني وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي ثالثاً، بينما جاء فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الرابع.

وأكدت نسرين بن درويش المشرف العام على فرق بلدية دبي المشاركة في الدورة، أن بلدية دبي تشارك في النسخة الحالية بتطلعات الحفاظ على مكتسبات النسخة الماضية، ومضاعفة الإنجازات، رغم التحديات التي واجهتهم في مستهل الألعاب الفردية التي لم يحالفهم فيها التوفيق، بسبب غياب عدد من العناصر من المهمة بداعي الإصابة خصوصاً في السباحة، التي كانت منصة تتويجها بطولة خاصة لبلدية دبي.

لافتة إلى أن التميز في كرة السلة سيكون جرعة معنوية كبيرة لبقية فرق البلدية لأجل مواصلة تقديم الأفضل، ومثمنة جهود اللاعبات والجهاز الفني لما قدموه في الجولات الماضية ووضع سلة البلدية في الصدارة.