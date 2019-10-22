50 ألف درهم من البنك العربي المتحد لنادي عجمان لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ساهم البنك العربي المتحد بمبلغ 50 ألف درهم، لدعم نادي عجمان لأصحاب الهمم، في إطار حرصه على تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات التي تخدم مختلف فئات المجتمع وخاصة فئة أصحاب الهمم.

وتم تسليم شيك التبرع من قبل الشيخ محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى الدكتور مروان عبدالمجيد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي عجمان، في مقر النادي بحضور عدد من موظفي البنك وأعضاء النادي.

كما قدمت إدارة النادي درعاً تقديرية إلى الشيخ محمد النعيمي، الذي قال: مبادرتنا بدعم نادي عجمان ترجمة لالتزام البنك الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة لدعم وتشجيع أصحاب الهمم في المجالات كافة، والتي تعد جزء أساسياً من استراتيجيتنا.