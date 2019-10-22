محملاً ترسم لوحة تراثية في دلما

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام اليوم، سباق مهرجان دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لا سيما أن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً، ما يوازي 125 كم، وستكون ضربة البداية لانطلاقة المنافسات من جزيرة دلما، وصولاً إلى مدينة المرفأ محطة الختام، ويشارك في المنافسات 120 محملاً شراعياً، وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ويبلغ مجموع البحارة المشاركين 3 آلاف بحار.

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للفائزين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ هذه الفئة، ويحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على تسعمئة ألف درهم وسيارة، أما الرابع فيحصل على 800 ألف درهم وسيارة، والخامس على 750 ألف درهم وسيارة.

اهتمام

ولأنها أرض التاريخ والعراقة، الماضي والحاضر والمستقبل، أرض الآباء والأجداد، جزيرة اللؤلؤ التي نثرت حباته لتزين كافة أرجاء الوطن، فكان الاختيار على دلما، لتكون مقراً للحدث ومكان انطلاقته، لعراقتها ودورها في تاريخ الوطن وحضارته، وتنطلق النسخة الثالثة من السباق التاريخي من دلما، مروراً بسبع جزر مختلفة.

ووجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة، على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي، يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن.

كما وجّه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه ودعمه مهرجان دلما الثالث، مؤكداً أن رعاية سموه، تضاعف من قيمة الحدث، لا سيما أن سموه دائم الحرص على متابعة كافة التفاصيل، ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح

دعم

ووجّه حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه الكبير، ورعايته لحدث سباق دلما الثالث للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

والذي ينطلق اليوم، وأعرب عن أمنياته القلبية إلى جميع المشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، بالنجاح وإكمال السباق والوصول إلى مدينة المرفأ في أمن وسلامة، مثمناً الجهود الرائعة والكبيرة من اللجنة العليا المنظمة.