نعيمة الأحمد: شكراً «أم الإمارات»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي وعماد إبراهيم وياسمين العطار

وجّهت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيسة اللجنة المنظمة العليا للدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية المقامة حالياً في الكويت، الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، على دعمها الكبير لرياضة المرأة في منطقتنا الخليجية والعربية.

مؤكدةً أن بصمة سموها واضحة في النقلة النوعية التي حققتها الرياضة النسائية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة. وقالت: «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك صاحبة أيادٍ بيضاء في دعم المرأة في مختلف المجالات، ونحن في الخليج محظوظون برعاية سموها العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة التي تشمل مجالات التدريب والتكوين والتشجيع على ممارسة الرياضة».

وأضافت: «البطولات التي تقوم برعايتها ودعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تكون شاملة، ولا تقتصر على المباريات فقط، بل تشمل حلقات تكوين للمدربين والحكام، شهادتي في «أم الإمارات» مجروحة، ولا أستطيع أن أوفيها حقها».

حفل

وكانت الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية المقامة حالياً بالكويت قد أشعلت شمعتها السادسة، مساء أول من أمس، بحفل بهيج وباهر في نادي سلوى الصباح الرياضي، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

وحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي، والمنتخبات المشاركة في هذا المحفل الخليجي، التي تضم 580 لاعبة في 11 لعبة، هي: كرة اليد، وكرة السلة، والرماية، والتايكواندو، والبولينغ، وتنس الطاولة، والمبـارزة، وألعاب القوى.

والكرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، وألعاب قـوى لأصحاب الهمم.

الإمارات ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات

رفعت الإمارات رصيدها إلى 8 ميداليات ملوّنة بنهاية اليوم الثاني لمنافسات الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، التي انطلقت أول من أمس في الكويت، بمشاركة 580 لاعبة فـي 11 لعبة، هي كرة اليد وكرة السلة والرماية والتايكواندو والبولينغ وتنس الطاولة والمبـارزة وألعاب القوى، والكرة الطائرة وكرة قدم الصالات وألعاب قـوى أصحاب الهمم.

وتمكن منتخب المبارزة من تحقيق 5 ميداليات ملوّنة أمس، بواسطة العنود مبروك السعدي التي حصلت على الميدالية الفضية بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام اللاعبة الكويتية ريم محمد الشطي في مسابقة سلاح الايبيه فردي.

وحققت عائشة عيسى عبيد الميدالية البرونزية في المسابقة نفسها، قبل أن يضيف منتخب المبارزة 3 ميداليات في مسابقة السابر فردي، تحقّقت عن طريق شهد خرّام، التي أحرزت الميدالية الفضية بعدما خسرت أمام اللاعبة السعودية الحسناء عبد الرحمن في المباراة النهائية.

وحصلت كل من شوق سعيد بلال ونورة محمد البريكي على ميداليتين برونزيتين، ليرتفع حصاد الإمارات خلال اليوم الأول والثاني لمنافسات الدورة إلى 8 ميداليات تحققت جميعها في منافسات المبارزة. وتتواصل منافسات المبارزة في فئة الفرق اليوم، حيث تقام مسابقة سلاح الفلوريه صباحاً ومسابقتي سلاح الايبيه والسابر بعد الظهر.

خبرة

وأشاد شريف محمود مدرب وإداري فريق المبارزة، بالمستوى الذي قدمته فتيات الإمارات، مبدياً سعادته بتتويج أبيض السيدات بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفلوريه و5 ميداليات ملونة أخرى في مسابقتي الأيبيه والسابر.

مشيراً إلى أن اللاعبات خضعن لفترة إعداد قوية خلال معسكرهنّ مع منتخب مصر الذي يضم نخبة من أفضل اللاعبات على مستوى الوطن العربي، ما يكسب منتخبنا الوطني المزيد من الخبرة ويعزز مهاراتهن الفنية.

وصرح المدرب أسامة عادل، بأن النتائج التي حققها منتخب المبارزة جاءت بفضل التحضيرات الجيدة والخبرات التي اكتسبتها اللاعبات. وقال: طموح المبارزة الإماراتية أكثر من الدورة الخليجية والعربية، نحن نطمح إلى الوصول إلى مستوى المنافسة القارية وبعد ذلك على الصعيد العالمي وأعتقد أن لاعباتنا قادرات على التطور والوصول إلى ما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة.

دموع وفرحة

لم يمنع خبر وفاة جدة أمل بن حيدر قائدة منتخبنا لكرة السلة، من المشاركة أمس في الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة، على الرغم من دخولها نوبة من البكاء الشديد فور تلقيها الخبر قبل ساعة من بدء المباراة، إلا أنها سرعان ما عادت إلى أجواء المنافسات بفضل مؤازرة منى الشامسي مديرة الوفد، الأمر الذي كان حافزاً لتحقيق فوز عريض على نظيره العُماني 63- 22.

البولينغ الرابع

أنهى منتخبنا الوطني للبولينغ مشاركته في المركز الرابع ببطولة الفردي، حيث لم يحالف الحظ لاعباتنا في خطف المراكز الثلاثة الأولى في الجولة الأخيرة، التي نجحت فيها البحرين في خطف المركزين الأول والثاني، وفيما ذهب الثالث إلى الكويت، ونالت لاعبتنا سارة الملا المركز الرابع. وتعتبر نتائج أمس محفزاً المنتخب لبلوغ منصات تتويج الزوجي والذي ينطلق اليوم. .الكويت - البيان الرياضي