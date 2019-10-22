200 موظف يمثلون «السوق الحرة» في تحدي دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 200 من موظفي سوق دبي الحرة في فعالية الجري الشاطئي لمسافة 7 كم، التي أقيمت السبت، على شاطئ جميرا بدبي، وتعد الأولى للسوق ضمن مشاركتها في تحدي دبي للياقة الثالث، جرت الفعالية على مضمار المشي السريع القريب من برج العرب، بمشاركة عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة وفي مقدمتهم صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية.

وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، وكومار أنانثان، نائب الرئيس -المحاسبة، ويوسف الخالد، مدير أول الشؤون الخارجية والقانونية. وأشاد تهلك بالنجاح الذي حققته أولى فعاليات السوق المؤسسية حيث قال: «كانت بداية رائعة لحدث جيد التنظيم، ونحن سعداء بمشاركة هذا العدد الكبير من موظفي السوق في هذه المبادرة الرائعة، ونتطلع إلى رؤيتكم جميعاً في فعاليتنا التالية».

وتشمل فعاليات السوق الخمس الأخرى المقرر إقامتها خلال فترة تحدي دبي، ركوب الدراجات على مضمار ميدان، في 26 أكتوبر، ويتقدم المشاركين فيها، مايكل شميد، نائب أول الرئيس-دعم التجزئة، في حين تقام نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي الحرة للبولينغ في 28 أكتوبر، في مركز دبي الدولي للبولينغ في الممزر. إضافة إلى سباق دراغون بويتينغ في 2 نوفمبر.

وتقام على استاد سوق دبي الحرة للتنس في 9 نوفمبر، حصص زومبا بودي جام يشرف عليها مدرب لياقة زومبا مرخص. وتشارك فرق السوق، في 13 نوفمبر، بعدد من مسابقات مهرجان سبورتس فست الرياضي مثل كرة السلة وكرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة القدم، وذلك في دبي ستارز، سبورتسبلكس في المزهر 2.

كذلك تنظم السوق الحرة لموظفيها العاملين في المقر الرئيس حصة صباحية يومية لتمارين التمدد لمدة 15 دقيقة، وذلك قبل بداية يوم العمل في منطقة مواقف سيارات الموظفين.

على جانب آخر، يدعو تحدي دبي للياقة 2019، سكان الإمارة للمشاركة في النسخة الأولى من نصف ماراثون المدينة برعاية ماي دبي، ويقام السباق الجمعة المقبل في مركز دبي المالي العالمي، وسيشارك المدرب العالمي الرياضي «جو ويكس» الشهير بلقب «ذا بودي كوتش» في هذا التجمع الرياضي الكبير.

فئات

تقام في النسخة الأولى من نصف ماراثون المدينة، سباقات من فئات أخرى، يمكن أن يشارك فيها من يبلغ الـ16 سنة وما فوق وتمتدّ على مسافة 5 و10 كلم، وسيتلقّى العدّاؤون عند إتمام السباق قميصاً يحمل علامة نصف ماراثون المدينة إضافة إلى ميدالية خاصة.