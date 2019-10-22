طواف الإمارات ينطلق من دبي 23 فبراير

المصدر: دبي - علي الظاهري

تنطلق النسخة الثانية لطواف الإمارات 2020 في الفترة من 23 لغاية 29 فبراير المقبل الذي يقام بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة.

وذلك بعد اعتماد الموعد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في أجندة سباقاته لعام 2020، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا في صالة أودي للسيارات بدبي يوم أمس، وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وعدد من الشخصيات الرياضية، وأعلنت اللجنة المنظمة عن شراكتها الرسمية للعام الثاني على التوالي مع النابودة للسيارات «أودي»، لتصبح بموجبها السيارات الرسمية المعتمدة لكافة مراحل النسخة الثانية.

ويعد طواف الإمارات الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ما يسلط الضوء على مكانة الدولة وريادتها العالمية ودورها في استقطاب وجذب أهم الفعاليات والمناسبات الدولية، إيماناً بما تملكه من إمكانيات كبيرة على صعيد البنى التحتية والكوادر التنظيمية الفذة والتقدم الرياضي والسياحي والاقتصادي والإعلامي، ليقدم نموذجاً مميزاً للنجاحات الوطنية المستمرة بأصداء عالمية.

الانطلاقة من دبي

وتدشن النسخة الثانية المرحلة الأولى التي تنطلق من دبي والختام في أبوظبي مروراً بالإمارات الأخرى، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي أثمرت عن دمج طوافي أبوظبي ودبي بطواف الإمارات الذي سجل نجاحات كبيرة في نسخته الأولى.

وجسّد روح الاتحاد وعكس معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية المتنوعة بين الجبال والصحراء والبنيان العمراني والسواحل والمعالم التاريخية والثقافية والسياحية التي تتميز بها إمارات الدولة السبع، الأمر الذي حقق مكاسب كبيرة على صعيد التفاعل المجتمعي بالحدث وعوائد إعلامية وترويجية واقتصادية مهمة.

دعم لامحدود

وأكد سعيد حارب أن دعم القيادة الرشيدة اللامحدود وراء نجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الدولة، ودليلاً واضحاً على أنه لا يزال هناك المزيد والمزيد من دولتنا الحبيبة لتبهر به العالم أجمع، لافتاً إلى أن الخبرات التنظيمية التي حققتها اللجنة المنظمة ما بين المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة أسهمت في دعم الحدث وظهوره بالصورة المميزة وستواصل النهج ذاته.

وأضاف حارب إن اللجنة المنظمة تتطلع في النسخة الثانية لترسيخ الصورة المبهرة للإمارات ومنجزاتها الكبيرة على الصعيد العالمي وعكس الوحدة والاتحاد لدولتنا الحبيبة ومعالمها المتنوعة بتضاريسها الرائعة، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح في النسخة الأولى يحملنا مسؤولية كبيرة من أجل السعي وراء تحقيق المزيد في النسخة الثانية من الطواف، لتواصل دولة الإمارات صدارتها في تنظيم أقوى وأهم وأبرز البطولات العالمية.

أصداء واسعة

ومن جهته، أشاد عارف حمد العواني بالأصداء العالمية الواسعة التي حققتها النسخة الأولى من كافة الجوانب، مبيناً أن طواف الإمارات مثلما كان مبهراً ومفاجئاً في النسخة الأولى، سيكون ذلك في النسخة الثانية من أجل إبراز الدور التنظيمي الناجح لدولة الإمارات والتأكيد على أنها قادرة على تقديم الأفضل بما تحتويه من بنية تحتية قوية ودعم سخي من القيادة الرشيدة.

وأعرب العواني عن فخرهم بقيمة طواف الإمارات، الحدث الذي برهن على مكانة الدولة وقدراتها الكبيرة في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة التي تؤمن بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في موطن السلام والتسامح.

مبيناً أن طواف الإمارات ولد كبيراً وقوياً، وسيظل كذلك فهو يمثل دولة الإمارات وسمعتها الرائعة في تنظيم أكبر وأهم الفعاليات الرياضية، لافتاً إلى أن العوائد الاقتصادية والإعلامية والتسويقية والأرقام المميزة التي حققتها النسخة الأولى تمثل حافزاً مهماً لمواصلة العطاءات والجهود المخلصة من أجل نسخة ثانية مميزة ومبهرة للعالم.

مكانة عالمية

وبدوره أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات على أن المكانة التي وصل إليها طواف الإمارات بنسخته الأولى وحجم المكتسبات والنجاحات التي حظي بها وسط عوائد مهمة للدولة، تقودنا لنسخة ثانية مميزة وسط مشاركة نخبة الدراجين والفرق العالمية.

مبينا أن عقد طواف عالمي بحجم طواف الإمارات ساهم ويسهم في تطور رياضة الدراجات ويعزز مستويات التفاعل المجتمعي بالرياضة، بما ينعكس إيجاباً على صعيد خطط توسيع قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب، معلناً عن إقامة أول طواف عالمي نسائي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والطواف يضم 15 فريقاً من مختلف دول العالم من بينهم فريق الإمارات للسيدات وينطلق من يوم 17 إلى 20 فبراير، ويتضمن 4 مراحل في دبي.

شراكة

أعرب علي النابودة المدير العام للنابودة للسيارات، عن سعادته وفخره، بالشراكة للعام الثاني على التوالي مع حدث استثنائي مثل طواف الإمارات، الذي يعد من الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام على مستوى الدولة، وقال: نحرص دائماً على دورنا المجتمعي، تجاه هذه المناسبة الكبيرة التي تعزز ريادة الدولة ومسيرتها التقدمية في كافة المجالات.