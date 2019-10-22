إسماعيل القرقاوي: مشاركة الشارقة تثري بطولة سيدات العرب

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بالدعم الذي توليه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة لرياضة المرأة بصفة عامة، ولكرة السلة بصفة خاصة.

وقال إن موافقة سموها على مشاركة سيدات الشارقة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في مكناس المغربية خلال الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر المقبل، تأتي في إطار الاهتمام بالرياضة النسائية من جهة وإعداد الفريق لدورة الألعاب الرياضية للسيدات التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال شهر فبراير المقبل، وبصفة دورية كل سنتين.

كما أشاد القرقاوي بالدور البارز الذي تقوم به ندى النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نائبة رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، والجهود التي تبذلها لتطوير الرياضة النسائية.