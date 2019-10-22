اتحاد الأجسام يعتمد بعثة المنتخب في المونديال

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتمد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بعثة المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي ستقام من 5-10 نوفمبر المقبل، في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد علي عبد الله بن حيدر.

وتضم عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي مديراً للمنتخب، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعد المدرب سلمان عجيل، والحكمين الدوليين محمد شاهين، ومحمد سالم، إلى جانب 40 لاعباً في بناء الأجسام والفيزيك.

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي أن لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري ينتظرهم تمثيل مشرف للدولة في البطولة وسط مشاركة أفضل لاعبي العالم لعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها دولة الإمارات، إضافة إلى المنافسة على الفوز بالميداليات، وأن تسود الروح الرياضية المعروفة خلال المنافسات بما يساهم بمشاركة مميزة في جميع الجوانب.