«دبي للإعلام» تنظم تحدي كرة القدم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة كرة القدم التي تنظمها لجنة الألعاب الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات المؤسسة في تحدي دبي للياقة البدنية. وتشارك في البطولة التي ستقام في حديقة البرشاء 8 فرق وهي صحيفة البيان، مركز الأخبار، الإمارات اليوم، قناة دبي، سما دبي، دبي الرياضية، مسار، وتوصيل. وستكون ضربة البداية بلقاء مثير يجمع فريق مركز الأخبار مع فريق البيان، فيما يلتقي فريق توصيل مع فريق قناة دبي ضمن مباريات المجموعة الأولى. وكان فريق مؤسسة دبي للإعلام قد شارك في فعاليات تحدي دبي للياقة في ممشى «كايت بيتش» بجميرا، في جو مليء بالقوة والإثارة طغى على كافة المشاركين في الفعالية.