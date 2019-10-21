خالد شهيل: فعالياتنا موجهة لأفراد المجتمع كافة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، تدل على أن إمارة دبي دائماً سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات القوية، والتي لا تظهر نتائجها الإيجابية فقط في المجال الرياضي بل تمتد لتشمل كافة المجالات.

متطلبات أساسية

وقال: إن الرياضة تشكل أحد المتطلبات الأساسية لرجل الأمن في القيادة العامة لشرطة دبي، ونحن نعمل بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وهذا ما ظهر جلياً لدينا في القطاع الرياضي، وخاصة مشاركتنا سواء على مستوى وزارة الداخلية، وفي البطولات المحلية، وصولاً إلى المشاركات المجتمعية.

وأوضح أن مشاركتهم تنقسم إلى محورين، فهناك فعاليات خاصة بموظفي شرطة دبي، وهناك مشاركات من ضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة البدنية» حيث تم تشكيل فرق تخصصية للمشاركة في هذه الفعاليات، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات الموجهة لكافة أفراد المجتمع.

جدول الفعاليات

وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي بقوة للعام الثالث على التوالي في تحدي دبي للياقة عبر عدد من الفعاليات القوية والمثيرة والمتنوعة، بهدف تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية لدى كافة أفراد المجتمع عبر ممارسة الرياضة.

ومن أبرز الفعاليات التي سوف تنظمها شرطة دبي خلال التحدي، برنامج الدراجات الهوائية الثابتة والذي سيقام في المبنى الرئيس للقيادة العامة لشرطة دبي، مشي مديري القطاعات، سباعيات كرة القدم للضباط والأعضاء بنادي ضباط شرطة دبي، دورة السباحة، كرة طائرة قدم، مشي السيدات، ألعاب القوى، دورة الدفاع عن النفس.

كما خصصت شرطة دبي عدداً من فعالياتها لكافة فئات المجتمع، وأبرزها كارديو ميكس - بلاتيس كور، كروس فت، اليوغا، الدائرة الكهربائية، الزومبا، والتي ستقام جميعها في نادي ضباط شرطة دبي، تحت إشراف مدربين مختصين في إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي.