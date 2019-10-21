200 مشارك في فعالية المشي في «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فعالية للمشي لمسافة 1.5 كيلومتر في موقع الشركة في جبل علي، بمشاركة 200 من موظفي الشركة في بداية أنشطتها ضمن تحدي دبي للياقة، وقام مجلس الشباب في الشركة بإعداد برنامج من الأنشطة البدنية يستمر لمدة شهر، يتضمن سباقات الماراثون في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، و«تحدي صعود الأدراج» لصعود أكبر عدد منها في اليوم الواحد، ومسابقة لإنقاص الوزن. بجانب جلسات اليوغا والمشاركة في تحدي «محارب الصحراء». وأكدت زينب الحمادي، رئيس المجلس بالإنابة ابتكار المجلس طرق تساعد في اتباع أساليب حياة صحية.

وقالت: يمثل تحدي دبي للياقة فرصة مثالية لتشجيع الجميع على ممارسة المزيد من الرياضية.