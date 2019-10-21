«فورمولا أبوظبي» بطلاً لجولة المونديال في الصين

المصدر: شيامن - البيان الرياضي

عانق فريق أبوظبي الإماراتي، صدارة بطولة العالم للفورمولا 1 مجدداً، بعد أن حقق زورق أبوظبي 1، بقيادة شون تورنتي، لقب السباق الرئيس الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم، والذي أقيم في مدينة شيامن الصينية أمس، ونجح شون في استعادة الصدارة العالمية، بوصوله للنقطة رقم 64، في حين تراجع السويدي جوناس آندرسون إلى وصافة الترتيب برصيد 59 نقطة، بعد أن حل ثالثاً في السباق، بينما جاء ثانياً الفرنسي فيليب شيب، وكان السباق قد شهد خروج وتعطل زورق أبوظبي 2، بقيادة ثاني القمزي، بعد أن كان في المركز السادس خلال المنافسة، فيما أنهى زورق الفيكتوري 33، بقيادة الإيطالي دافيد ديل بين، السباق في المركز التاسع، وحصل على أول نقطتين، مفتتحاً بهما رصيده في المشاركة الأولى، بينما لم يكمل زورق فيكتوري 74، بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك، السباق بعد خروجه في اللفة السادسة من السباق، الذي شهد أجواء غير مستقرة، ما أثر في أداء الزوارق، والتي خرج نصفها من إجمالي 18 زورقاً شاركت في الجولة.

تهنئة الفريق

وفور نهاية السباق، وفوز فريق أبوظبي، تلقت بعثة الفريق، تهنئة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وعبر سموه عن فخره واعتزازه بما صنعه الفريق من تفوق وإنجاز في نهاية أحداث هذه الجولة، والعودة لصدارة البطولة مجدداً، ومن جهته، هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الإمارات، حكومة وشعباً، على الإنجاز القوي، والذي سطره الفريق في ختام رابع الجولات، وأكد أن العودة للصدارة لم تكن سهلة أبداً، خاصة مع الظروف التي صاحبت الجولة الرابعة من البطولة، وقال: في اليوم الأول للجولة والسباق الافتتاحي، تعرضنا لمفاجأة عدم التوفيق في النتائج، والابتعاد عن منصة التتويج، في مشهد قد يكون هو الأول خلال آخر موسمين، وفقدنا الصدارة لمصلحة السويدي جوناس، ولكن لم ييأس الفريق، وعملنا بجد كي ننجح في اليوم الثاني في العودة للصدارة، وبقوة، وإنهاء الجولة لمصلحة الإمارات مجدداً، وأضاف الرميثي: مشهد الختام سيكون مثيراً في جولة الشارقة، وهي الجولة الختامية، خاصة أنها ستحدد لقب هذا الموسم، وسيكون ديسمبر هو الفيصل في الحكم على لقب البطولة، كي يكون من نصيب أي فريق، وأمنياتنا كبيرة في أن نحقق لقب البطولة، وللموسم الثالث على التوالي، وأمامنا فرصة كبيرة من أجل تحقيق ذلك.

«فيكتوري» يهنئ

هنأ وفد مؤسسة الفيكتوري تيم، فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 1، بالفوز الكبير الذي حققه زورق أبوظبي 1، بقيادة الأمريكي شون تورنتي، والذي توج بالمركز الأول لجائزة الصين الكبرى في مدينة شيامن الصينية أمس، واستعادة صدارة الترتيب العام للبطولة العالمية.