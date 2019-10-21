مشاركة ناجحة لـ«الرياضات البحرية» في الاجتماعات الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الإيطالي الدكتور رافائيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام) المكان المتميز الذي تحتله دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الرياضات البحرية العالمية، من خلال الدور الملموس لاتحاد الرياضات البحرية والأندية الإماراتية، أو من خلال مشاركة سفراء رياضة الإمارات في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والدولية، وجدارتهم المستمرة بالصعود إلى منصات التتويج، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور كيولي مع وفد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد على هامش الاجتماع رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والذي اختتمت أعماله أمس في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، وحرص وفد الإمارات على تقديم التهنئة إلى الدكتور كيولي، بإعادة انتخابه وتجديد الثقة فيه رئيساً للاتحاد الدولي لأربع سنوات مقبلة.

وشارك حريز المر، وهو العربي الوحيد الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي، في الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة تقارير اللجان المعاونة في الاتحاد، والتي تخص فعاليات وسباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية، كما حضر أحمد إبراهيم محمد الاجتماعات التي استمرت زهاء الأسبوع مشاركاً في عضوية ثلاث لجان هي لجنة الزوارق السريعة (الكومونوف) ولجنة فورمولا المستقبل ولجنة تطوير الناشئين والشباب، وأيضاً وجود سالم راشد الرميثي عضو اللجنة الدولية للزوارق السريعة للفورمولا1 وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.